Bước thăng tiến của Arbeloa

Alvaro Arbeloa bắt đầu cuộc đời HLV từ năm 2020 tại Valdebebas và chỉ trong chưa đầy 6 năm đã ngồi lên băng ghế chỉ đạo của Real Madrid.

Ông là người được chọn để thay thế Xabi Alonso rời cương vị vào đêm thứ Hai (12/1), sau trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha thua Barcelona 2-3.

Arbeloa chưa có kinh nghiệm huấn luyện chuyên nghiệp. Ảnh: RMCF

Là một “người của CLB” và nội bộ Real Madrid tích cực nâng đỡ trong thời gian gần đây, Arbeloa được đôn lên đội một từ Castilla – đội dự bị mà ông dẫn dắt từ mùa hè năm ngoái.

Thử thách đầu tiên của Arbeloa sẽ là chuyến làm khách trên sân Albacete ở vòng 1/8 Cúp Nhà vua (3h ngày 15/1). Đến thứ Bảy, đúng ngày sinh nhật lần thứ 43, ông có màn ra mắt Bernabeu khi Real Madrid tiếp Levante trong khuôn khổ vòng 20 La Liga.

Kể từ khi Xabi Alonso bắt đầu nhận tối hậu thư cách đây một tháng, cái tên Arbeloa đã là ứng viên hàng đầu để tiếp quản băng ghế huấn luyện Real Madrid.

Sự nghiệp huấn luyện của Arbeloa còn rất ngắn, và hoàn toàn gắn liền với trung tâm huấn luyện Valdebebas. Ông chưa từng dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp hay đội hình người lớn, cũng chưa làm việc ngoài hệ thống đào tạo của Real Madrid.

Arbeloa khởi đầu với đội Infantil A (U14) mùa 2020/21, tiếp tục với Cadete A (U16) và sau đó dẫn dắt Juvenil A (U19) trong giai đoạn 2022/2025.

Ở nấc thang thứ ba của hệ thống đào tạo trẻ, ông gắn bó 3 mùa giải, chờ đợi chiếc ghế Castilla (Real Madrid B) được giải phóng. Vị trí khi đó thuộc về Raul Gonzalez.

Sau 6 mùa dẫn đội B, Raul quyết định rời La Fabrica mùa hè năm ngoái, trong tâm thế chấp nhận thực tế không có cơ hội lên đội một. Arbeloa là người kế nhiệm.

Không ít tiếng nói gần gũi với ban lãnh đạo CLB khi đó tỏ ra tiếc nuối vì Raul không sớm nhường chỗ, để mở đường cho cựu hậu vệ, người giờ đây có được bước thăng tiến lớn mà “Chúa nhẫn” chưa từng có.

Arbeloa trong buổi tập đầu tiên với Real Madrid. Ảnh: RMCF

Arbeloa rời Castilla khi đội đang đứng thứ 4 Primera Federacion (hạng 3). Sau khởi đầu tệ hại với 4 trận thua, đội dần cải thiện và kết thúc lượt đi trong nhóm dự play-off.

Chờ phong cách Mourinho

Với việc bổ nhiệm Arbeloa, Real Madrid một lần nữa nhìn xuống tuyến dưới để vá lỗ hổng ở đội một.

Trước đó, Santiago Solari được đưa lên thay Julen Lopetegui vào tháng 11/2018, và Zinedine Zidane tiếp quản ghế nóng từ Rafa Benitez vào tháng 1/2016.

Việc thăng tiến của Arbeloa diễn ra chóng vánh, được thúc đẩy bởi sự sụp đổ của dự án Xabi Alonso. Hai người gắn bó bởi tình bạn lâu năm từ thời Liverpool, Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha.

Mùa hè vừa qua, họ cùng lúc đảm nhận hai băng ghế huấn luyện quan trọng của CLB. Giờ đây, người này thay thế người kia.

Ở các đội bóng do Arbeloa dẫn dắt, đặc biệt là Juvenil A và Castilla, ông được đánh giá cao nhờ thứ bóng đá giàu năng lượng và thiên về tấn công. Ông giành được một số danh hiệu tại các hạng đấu trẻ.

Giờ đây, ông tiếp quản một đội hình mà trong nhiều tuần qua, từ Alonso đến các cầu thủ, thường xuyên công khai thừa nhận sự thiếu cường độ trong một số trận đấu.

Vấn đề này, cùng những phàn nàn về sự thiếu sáng tạo ở tuyến giữa và tình trạng chấn thương, là thách thức trước mắt của triều đại mới.

Arbeloa chịu ảnh hưởng lớn từ Mourinho. Ảnh: EFE

Khi còn là cầu thủ, đỉnh cao của Arbeloa gắn với Liverpool và Real Madrid. Ông có mối quan hệ tốt, cũng như chịu ảnh hưởng từ Jose Mourinho, Rafa Benitez, Carlo Ancelotti và Manuel Pellegrini.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Coaches Voice, Arbeloa khẳng định ông học hỏi từ tất cả các HLV từng làm việc cùng mình, đặc biệt nhấn mạnh 4 người: tư duy chiến thuật Benitez; sự linh hoạt của Pellegrini; khả năng lãnh đạo Mourinho; tổ chức phòng ngự kiểu Ancelotti.

Trong số này, Arbeloa có quan hệ đặc biệt với Mourinho, vượt xa phạm vi thể thao. “Ở Jose, tôi thích sự thẳng thắn”, ông nói.

Arbeloa gắn với hình ảnh “cậu bé ngoan” của Mourinho, liên quan đến xung đột giữa “Người đặc biệt” và nhiều cầu thủ – bao gồm cựu đội trưởng Iker Casillas. Ông không theo phe ai, nhưng tôn trọng quyết định của HLV.

Từ học viện, và giờ là đội một Real Madrid, Arbeloa xây dựng phòng thay đồ theo phong cách Mourinho. Tất nhiên, sẽ không sao chép toàn bộ. “Làm vậy sẽ khiến tôi thất bại thảm hại sớm thôi”.

Chưa hề có kinh nghiệm huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng may mắn là màn thử lửa của ông khá an toàn, từ Albacete đến Levante.