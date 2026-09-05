“Mát mẻ quá nhỉ”, phát thanh nói đùa khoảng 20 phút trước khi Betis và Real Madrid chính thức bước vào trận đấu trên sân La Cartuja, vòng 4 La Liga. Nhiệt độ lúc ấy lên tới 35 độ C, cộng thêm hơi ẩm từ sông Guadalquivir khiến SVĐ không khác nào một chiếc chảo lửa.

Sức nóng ấy khiến Real Madrid có trận đấu kém nhất từ khi Jose Mourinho trở lại, và nhận thất bại 0-1.

Mourinho cho rằng Betis gặp may. Ảnh: Diario AS

“Tôi chưa xem lại kỹ các tình huống, kể cả những pha gây tranh cãi, nên không thể bình luận”, Mourinho nói sau trận.

Ông phân tích: “Đội bóng đã chơi một trận rất hay. Đôi khi bạn thua mà không hiểu tại sao. Chúng tôi áp đảo hoàn toàn, các trung vệ chơi cực kỳ xuất sắc, đội bóng triển khai tấn công rất nhiều và tạo ra hàng loạt cơ hội.

Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, chúng tôi cũng sẽ cảm thấy thất vọng.

Espi đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, cậu ấy có tiềm năng rất lớn. Cậu ấy sẽ còn tiến bộ bởi rất khiêm tốn và luôn muốn làm việc. Tôi rất hài lòng về cậu ấy”.

Mourinho sau đó nói về công tác trọng tài và đối thủ: “Các cầu thủ Betis khôn ngoan hơn cầu thủ Madrid.

Có những tình huống cầu thủ Betis rõ ràng đáng phải nhận thẻ vàng, nhưng cầu thủ của chúng tôi đứng dậy quá nhanh. Còn họ thì không đứng dậy ngay, rồi phía sau lại có một lượng CĐV tuyệt vời gây sức ép. Tôi không hiểu tại sao Arda lại phải nhận thẻ vàng”.

Mbappe bị thủ môn Valles “dọa”. Ảnh: Diario AS

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói với giọng mỉa mai: “Betis chơi để tìm kiếm một trận hòa nhưng cuối cùng lại gặp may và giành chiến thắng. Chúc mừng họ”.

Khi được hỏi về quả phạt đền mà Kylian Mbappé thực hiện không thành công, Mourinho đứng về phía học trò:

“Tôi hài lòng với tất cả các cầu thủ của mình. Khi một người bước lên thực hiện quả phạt đền, tất cả chúng tôi đều cùng thực hiện quả phạt ấy”.

Trong khi đó, người hùng Alvaro Valles của Betis tiết lộ bí quyết chặn Mbappe: “Trong tuần, tôi biết cậu ấy thường sút về phía góc đó. Tôi cố gắng đứng chờ lâu nhất có thể. Đó chính là phía mà tôi đã lựa chọn.

Trước khi cậu ấy sút, tôi còn nói: ‘May mắn thật đấy, được hưởng phạt đền ở phút cuối, may mắn quá nhỉ’, để cố gắng làm cậu ấy mất tập trung”.