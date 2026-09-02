Và Bernabeu lại vang lên “Hey Jude”

Cầu thủ từng khiến các Madridista kinh ngạc mùa 2023/24 đang trở lại với hình ảnh xuất sắc nhất. 2 bàn thắng, 2 pha kiến tạo, 1 lần khiến đối thủ phản lưới và 1 cú sút trúng cột dọc là thành tích của Jude Bellingham sau 3 vòng đầu tiên tại La Liga.

Bellingham đã tìm lại phiên bản siêu hạng từng bị lu mờ trong hai mùa gần đây vì chấn thương vai.

Bellingham bùng nổ những vòng đầu mùa giải. Ảnh: RMCF

Đó cũng là phiên bản từng dẫn dắt tuyển Anh tại World Cup, nơi anh ghi tới 7 bàn. Tiếng hát “Hey Jude” lại vang dội trên các khán đài Bernabeu.

Bàn thắng Bellingham ghi vào lưới Malaga, cùng tình huống anh khiến đối phương phản lưới nhà, là những ví dụ điển hình cho hàng loạt phẩm chất của anh.

Những mùa giải Mourinho thắng cả 3 vòng đầu tiên: 2004/05 (Chelsea) 2005/06 (Chelsea) 2014/15 (Chelsea) 2016/17 (MU) 2017/18 (MU) 2021/22 (Roma) 2026/27 (Real Madrid)

Jude không bao giờ từ bỏ một pha bóng, những tình huống dẫn bóng tốc độ cao xuyên vào vòng cấm và vượt qua 3 đối thủ, cú sút đầy uy lực hay khả năng bật nhảy ấn tượng…

Gần như tất cả đều khớp với cách Jose Mourinho mô tả anh trước trận đấu.

“Cậu ấy là một cầu thủ độc nhất và cực kỳ quan trọng với đội bóng. Bellingham sở hữu rất nhiều phẩm chất khác nhau, từ thể chất, tinh thần cho tới chiến thuật”, Mourinho nhận xét.

Ông tiếp: “Jude còn có khả năng thu hồi bóng, pressing, ghi bàn và chơi bóng bổng. Đó là một cầu thủ thực sự phi thường”.

Trước Malaga, Bellingham xuất hiện ở gần như mọi khu vực trên sân.

Hai bàn thắng đầu tiên của Real Madrid trước Malaga đều bắt nguồn từ sự quyết liệt của Bellingham, tương tự tình huống anh dọn cỗ cho Vinicius trong trận gặp Sociedad.

Khi Jude phát tín hiệu xung phong, những người còn lại chỉ việc lao lên theo anh.

“Bellingham đòi hỏi rất cao ở chính mình và cả những người khác. Đó là điều tôi cực kỳ thích”, Mourinho khen ngợi.

“Hey Jude” lại vang lên ở Bernabeu. Ảnh: RMCF

Sự ghi nhận ấy đến từ cả hai phía. Một phần quan trọng trong phong độ hiện tại của Bellingham phải được dành cho dấu ấn huấn luyện của Mourinho.

Chính tuyển thủ Anh cũng thừa nhận: “Bây giờ tôi chơi tự do hơn một chút, được phép di chuyển lên trên hoặc lùi xuống dưới tùy theo những gì đội bóng cần. Tôi đang tận hưởng rất nhiều và đó là lý do tôi chơi tốt”.

Dấu ấn Mourinho

Mourinho dường như đã biết chính xác Bellingham cần gì để tỏa sáng, nhờ kinh nghiệm từ lần phải đối đầu với anh khi còn dẫn dắt Benfica.

“Người đặc biệt” kể: “Tôi đã thống nhất với cậu ấy rằng tôi không muốn nhìn thấy Jude phải phòng ngự gần như một hậu vệ trái thứ hai, điều mà trước đây tôi từng chứng kiến rất nhiều lần.

Trong trận đấu mùa trước khi Benfica của tôi giành chiến thắng ở vòng phân hạng, chúng tôi đã khai thác rất mạnh việc Bellingham phải rời trung tâm để dạt sang trái phòng ngự.

Bây giờ chúng tôi tổ chức đội bóng theo một cách khác. Jude biết chính xác mình phải làm gì và cảm thấy rất thoải mái”.

Phân tích của Mourinho từng phát huy tác dụng khi ông đối đầu Real Madrid ở Lisbon. Giờ đây, chính “Los Blancos” đang thu được lợi ích lớn từ đó.

Mourinho có dấu ấn trong việc Bellingham bùng nổ. Ảnh: RMCF

Trong sơ đồ 4-2-3-1 của Mourinho, Bellingham được bố trí ở vị trí hộ công và có nhiều không gian tự do hơn.

“Bellingham thúc đẩy cỗ máy Real Madrid tiếp tục màn khởi đầu hoàn hảo”, The Guardian giật tít sau trận đấu.

BBC mô tả: “Jude ghi một bàn thắng tuyệt đẹp theo phong cách ngoạn mục: anh nhận bóng cách khung thành 35 mét rồi nhanh chóng rê qua 3 cầu thủ trước khi đánh bại Herrero. 7 phút sau, anh tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong bàn thắng thứ hai của Real Madrid”.

Sau 3 vòng La Liga, Bellingham đứng đầu một vài thống kê - cùng Vinicius dẫn đầu về số pha kiến tạo - nhưng điều đáng chú ý hơn là anh đứng thứ hai ở gần như mọi phương diện khác.

Bellingham đứng thứ hai về số bàn thắng. Anh cũng có 11 lần thu hồi bóng, ngang Vinicius và chỉ kém Camavinga (13 lần). Anh tạo ra 7 cơ hội; 81 đường chuyền chính xác bên phần sân đối phương, so với 109 của Valverde; đồng thời thực hiện thành công 7 pha rê bóng, ngang Mbappe và kém Vinicius 4 lần.

Một “todocampista” - thuật ngữ tiếng Tây Ban Nha chỉ cầu thủ có thể làm mọi thứ trên sân - đang khiến Mourinho vui vẻ và Bernabeu một lần nữa ngân vang “Hey Jude”.