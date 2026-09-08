Tchouameni vẫn chưa ra sân cho Real Madrid kể từ đầu mùa giải do chấn thương đùi. Tiền vệ người Pháp tiếp tục vắng mặt trong trận gặp Real Betis cuối tuần qua.

Tuy nhiên, theo AS, Tchouameni đang có cơ hội được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của đội bóng Hoàng gia ở màn so tài với Inter Milan.

Mourinho chào đón sự trở lại của Tchouameni - Ảnh: F365

Khả năng cầu thủ này đá chính rất thấp do chưa thi đấu phút nào mùa giải mới. Dù vậy, với quá trình hồi phục tích cực, Tchouameni có thể được HLV Jose Mourinho tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Tiền vệ 26 tuổi trở lại tập luyện trong cả Chủ nhật và thứ Hai. Quan trọng hơn, Tchouameni không còn cảm thấy đau ở vùng chấn thương từng khiến anh ngồi ngoài giai đoạn đầu mùa.

Sự trở lại của Tchouameni càng có ý nghĩa với Real Madrid khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang gặp không ít khó khăn về nhân sự khu trung tuyến.

Arda Guler, Bernardo Silva và Eduardo Camavinga đều bị treo giò trận gặp Inter do những thẻ phạt mà họ nhận tại Champions League mùa 2025/26.

Ở hoàn cảnh đó, Jude Bellingham nhiều khả năng sẽ sát cánh cùng Federico Valverde trên hàng tiền vệ, khi Real Madrid tiếp đón đại diện Serie A.

Los Blancos bước vào trận ra quân Champions League với mong muốn tìm lại cảm giác chiến thắng, sau thất bại Real Betis 0-1. Được chơi trên sân nhà là cơ hội để đoàn quân Mourinho nhanh chóng xốc lại tinh thần.

"Tôi muốn chiến thắng. Tôi có thể nói rằng mình mong đội bóng chơi hay, nhưng không muốn kiểu đá tốt trước Betis rồi cuối cùng lại thua. Điều tôi cần là chiến thắng” - HLV Jose Mourinho nhấn mạnh trước trận.