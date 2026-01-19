Ở vòng đấu quan trọng của La Liga, Barcelona buộc phải giành chiến thắng trước Real Sociedad để duy trì khoảng cách điểm số với Real Madrid và nhóm bám đuổi. Tuy nhiên, chuyến làm khách tới sân Anoeta nhanh chóng trở thành thử thách khắc nghiệt với thầy trò HLV Hansi Flick.

Ngay sau 26 giây bóng lăn, lưới của Barca đã rung lên, dù bàn thắng không được công nhận. Tình huống ấy như lời cảnh báo sớm, song đội khách không kịp điều chỉnh.

Rashford ghi bàn gỡ hòa nhưng Barca để thủng bàn thứ hai chỉ sau đó 1 phút - Ảnh: La Liga

Phút 32, từ đường kiến tạo thông minh của Guedes, Mikel Oyarzabal tung cú dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho Sociedad.

Bị dẫn bàn, Barcelona đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp hai. Những nỗ lực ấy chỉ được đền đáp ở phút 70, khi cầu thủ vào sân thay người Marcus Rashford tận dụng tốt đường chuyền của Lamine Yamal để gỡ hòa 1-1.

Thế nhưng niềm vui của đội bóng xứ Catalunya chỉ kéo dài đúng một phút. Phút 71, hàng thủ Barca tiếp tục bộc lộ sự lỏng lẻo, để Guedes tự do dứt điểm ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Sociedad.

Niềm vui của đội chủ nhà khi tạo cú sốc tại vòng 20 - Ảnh: Real Sociedad

Cuối trận, đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người sau thẻ đỏ của Soler, nhưng Barcelona vẫn bất lực trong việc tìm bàn gỡ.

Thất bại này không chỉ khiến Barca mất điểm số quan trọng, mà còn phơi bày những vấn đề nghiêm trọng nơi hàng phòng ngự, trong bối cảnh cuộc đua vô địch La Liga đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Ghi bàn

Sociedad: Oyarzabal 32', Guedes 71'

Barcelona: Rashford 70'

Thẻ đỏ: Soler 88' (Sociedad)

Đội hình thi đấu

Sociedad: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Martin, Gomez, Soler, Turrientes, Kubo, Mendez, Guedes, Oyarzabal

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, Pedri, De Jong, Olmo, Yamal, Fermin, Torres