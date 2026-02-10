Ở trận đấu muộn vòng 24 Serie A 2025/26, AS Roma giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Cagliari trên sân Olimpico, qua đó duy trì áp lực trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng vượt trội và sớm tạo ra sức ép đáng kể. Phút 25, thế bế tắc được khai thông khi Donyell Malen dứt điểm chuẩn xác sau đường kiến tạo thông minh của Gianluca Mancini, mở tỷ số cho Roma.

Tình huống Donyell Malen ấn định chiến thắng 2-0 cho Roma - Ảnh: CLB

Bàn thắng giúp đoàn quân áo bã trầu chơi hưng phấn hơn, liên tục vây hãm khung thành đối phương.

Sang hiệp hai, Roma vẫn làm chủ thế trận. Phút 65, Zeki Celik lên tiếng với pha căng ngang thuận lợi để Mancini băng vào dứt điểm, hoàn tất cú đúp cho riêng mình và ấn định chiến thắng 2-0.

Trong suốt trận đấu, Roma tung ra tổng cộng 15 cú sút, 5 lần trúng đích, cho thấy sự vượt trội rõ ràng. Bên kiên chiến tuyến, số lần kết thúc của đội khách chỉ là 3.

Roma tiếp tục cuộc đua top 4 - Ảnh: CLB

Chiến thắng này giúp Roma có 46 điểm, bằng với Juventus nhưng kém hiệu số, qua đó tiếp tục bám đuổi quyết liệt nhóm dự Champions League tại Serie A mùa giải 2025/26.