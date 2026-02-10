Ở trận đấu muộn vòng 24 Serie A 2025/26, AS Roma giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Cagliari trên sân Olimpico, qua đó duy trì áp lực trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng vượt trội và sớm tạo ra sức ép đáng kể. Phút 25, thế bế tắc được khai thông khi Donyell Malen dứt điểm chuẩn xác sau đường kiến tạo thông minh của Gianluca Mancini, mở tỷ số cho Roma.

https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2026/2/10/malen-roma-1-93.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2026/2/10/malen-roma-2-94.jpg
Tình huống Donyell Malen ấn định chiến thắng 2-0 cho Roma - Ảnh: CLB

Bàn thắng giúp đoàn quân áo bã trầu chơi hưng phấn hơn, liên tục vây hãm khung thành đối phương.

Sang hiệp hai, Roma vẫn làm chủ thế trận. Phút 65, Zeki Celik lên tiếng với pha căng ngang thuận lợi để Mancini băng vào dứt điểm, hoàn tất cú đúp cho riêng mình và ấn định chiến thắng 2-0.

Trong suốt trận đấu, Roma tung ra tổng cộng 15 cú sút, 5 lần trúng đích, cho thấy sự vượt trội rõ ràng. Bên kiên chiến tuyến, số lần kết thúc của đội khách chỉ là 3.

malen roma 3.jpg
 Roma tiếp tục cuộc đua top 4 - Ảnh: CLB

Chiến thắng này giúp Roma có 46 điểm, bằng với Juventus nhưng kém hiệu số, qua đó tiếp tục bám đuổi quyết liệt nhóm dự Champions League tại Serie A mùa giải 2025/26.

Bảng xếp hạng Serie A 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Inter 24 19 1 4 38 58
2 AC Milan 23 14 8 1 21 50
3 Napoli 24 15 4 5 13 49
4 Juventus 24 13 7 4 21 46
5 AS Roma 24 15 1 8 15 46
6 como 23 11 8 4 21 41
7 Atalanta 24 10 9 5 11 39
8 Lazio 24 8 9 7 3 33
9 Udinese 24 9 5 10 -9 32
10 Bologna 24 8 6 10 1 30
11 Sassuolo 24 8 5 11 -7 29
12 Cagliari 24 7 7 10 -5 28
13 Torino 24 7 6 11 -18 27
14 Parma 24 6 8 10 -14 26
15 Genoa 24 5 8 11 -8 23
16 Cremonese 24 5 8 11 -12 23
17 Lecce 24 5 6 13 -16 21
18 Fiorentina 24 3 9 12 -11 18
19 Pisa 24 1 12 11 -21 15
20 Verona 24 2 9 13 -23 15

  • Xuống hạng