Real Madrid đã vượt qua Valencia 2-0 trên sân Mestalla trong khuôn khổ vòng 23 La Liga, qua đó tiếp tục bám đuổi Barcelona.

Trận đấu bắt đầu với việc cả hai đội đều chơi thận trọng, và luân phiên kiểm soát bóng.

Carreras phá vỡ bế tắc cho Real Madrid. Ảnh: Diario AS

Sau đó, Valencia chủ động lùi thấp đội hình phòng ngự. Dù vậy, Real Madrid gặp nhiều khó khăn trong tấn công.

Sau hơn một giờ đồng hồ, Alvaro Carreras ghi bàn phá vỡ bế tắc. Đến thời gian bù giờ, Kylian Mbappe ghi bàn ấn định kết quả 2-0 cho Real Madrid.

Đó là bàn thắng thứ 23 của Mbappe tại La Liga mùa này, cũng là pha lập công thứ 38 trên mọi đấu trường – sau 31 trận.

Chiến thắng quan trọng tại Mestalla giúp giải tỏa đáng kể áp lực đối với HLV Alvaro Arbeloa.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Arbeloa dành lời khen cho Mbappe trên Real Madrid TV, và lấy Cristiano Ronaldo làm ví dụ.

“Về Kylian thì không còn tính từ nào để khen nữa. Chúng ta từng nghĩ sẽ không bao giờ thấy điều gì tương tự Cristiano, nhưng cậu ấy đang đi trên con đường đó”.

Không chỉ vậy, Arbeloa thậm chí cho rằng Mbappe hoàn toàn có thể vượt qua Ronaldo.

“Tại sao lại không thể vượt qua Cris?”, Arbeloa mỉm cười. “Nếu có ai làm được, thì đó là Kylian”.

Mbappe tiếp tục hiệu suất ấn tượng. Ảnh: Diario AS

Khi giới truyền thông một lần nữa nhắc đến Mbappe, Arbeloa tiếp tục dành lời khen: “Thật may mắn khi có cậu ấy.

Hiện tại, Kylian là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Như tôi đã nói, những gì Cristiano làm được từng giống như đến từ ngoài hành tinh, và Mbappe vẫn còn cả chặng đường dài phía trước.

Cậu có đủ tố chất để nối bước. Tại sao lại không thể vượt qua Cris? Nếu có ai làm được, thì đó là Kylian”.

Arbeloa hài lòng với chiến thắng, với sự cải thiện khâu phòng ngự, khi tuyên bố “Courtois không phải thực hiện bất kỳ pha cứu thua nào”.

Ở vòng đấu tới, Real Madrid trở về sân nhà tiếp Sociedad, trước khi Arbeloa gặp lại Mourinho tại play-off Champions League.