1. Rayan Cherki, Ruben Dias, Rodri, Antoine Semenyo và nửa đội hình xếp hàng ôm chầm lấy Erling Haaland, người thực hiện quả phạt đền đưa Man City vượt lên ở phút 93 trong một trận cầu điên loạn.

Niềm hạnh phúc cuốn họ đi, đặc biệt là tiền đạo Na Uy. Anh gào thét, tóc tai rối bời, giơ nắm đấm về phía khán đài CĐV Man City ở góc sân Anfield.

Các cầu thủ Man City ăn mừng với Haaland. Ảnh: PL

Vẫn còn 13 vòng đấu Premier League phía trước. “Cả một đời người”, Guardiola nói vậy. Nhưng điều đó không quan trọng.

Các học trò của ông ăn mừng chiến thắng trước Liverpool với sự cuồng nhiệt của những trận thắng mang tính bước ngoặt.

Bàn ấn định kết quả 2-1 của Haaland giúp họ chấm dứt 5 chuyến làm khách trắng tay liên tiếp tại sân của đối thủ lớn nhất thập kỷ, sau khi lội ngược dòng từ thế bị dẫn 1-0 ở những phút cuối.

Nếu tỷ số giữ nguyên cho Liverpool, đội bóng thành Manchester gần như bị loại khỏi cuộc đua bám đuổi Arsenal, vì khi đó khoảng cách tạm thời là 9 điểm.

Giờ đây, sau khi vượt qua “khe núi tử thần” này và vẫn kém Arsenal 6 điểm, Man City cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục cuộc truy đuổi.

Họ còn trận đối đầu trực tiếp với đội đầu bảng trên sân nhà Etihad – vòng 34 ngày 18/4, 3 ngày sau lượt về tứ kết Champions League.

2. Man City đang tự tái thiết trên đường đi. Đội bóng áo xanh chơi chông chênh suốt thời gian qua.

Guardiola thừa nhận hôm thứ Sáu rằng họ chưa đạt đến trạng thái đỉnh cao – thứ bảo chứng cho việc chinh phục danh hiệu, gắn với sự ổn định xuất sắc hơn là những khoảnh khắc thăng hoa.

Szoboszlai ghi bàn từ cú sút phạt trực tiếp. Ảnh: PL

Đội hình ra sân ở Anfield phản ánh điều đó, quá đông cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm. Nunes, Khusanov, Marc Guehi, Ait-Nouri ở hàng thủ. O’Relly, một “măng non”, nơi tuyến giữa. Marmoush đá cánh trái, Semenyo như một tiền đạo cánh ảo.

Một tập hợp những chàng trai chưa từng trải, bị ném vào võ đài rực lửa, mang áp lực phải thắng để Arsenal – đội vừa nghiền nát Sunderland – không vượt lên quá xa.

Nếu Man City kiểm soát Liverpool trong hiệp 1 bằng thứ bóng đá chính xác toàn diện, đó không hẳn vì các cầu thủ trẻ trưởng thành thần tốc, mà bởi những “trùng hợp hạnh phúc”.

Quan trọng nhất là sự hình thành cặp Rodri – Bernardo Silva. Xoay quanh họ, City xây nền kiểm soát tuyệt đối.

Liverpool pressing không tốt, với Florian Wirtz, Mohamed Salah, Cody Gakpo lạc nhịp, thì Rodri và Bernardo thoát pressing bằng những pha xử lý gọn gàng.

City pressing, điều phối để Van Dijk và Konate không có tuyến chuyền. Có những cặp đôi dựng nên đế chế. Rodri và Bernardo nâng cấp cả công lẫn thủ trước Liverpool chỉ biết trông vào Mac Allister khi gặp khó.

Haaland và Marmoush suýt mở tỷ số trong hiệp 1, quãng thời gian Liverpool co cụm chờ Wirtz và Gravenberch. Khi Ekitike hay Salah nhận bóng dài, Guehi hoặc Khusanov đều băng ra cắt.

Đó là “trùng hợp” tích cực thứ hai cho Man City. Hàng thủ cuối cùng cũng có viện binh sau nhiều tháng bất ổn.

Guehi, bản hợp đồng Giáng sinh, nhanh, mạnh mẽ trong các pha tay đôi, liều thuốc giải cho những pha chuyển trạng thái từng làm City khốn đốn.

Bernardo Silva ghi bàn quan trọng. Ảnh: PL

Kết hợp cùng Khusanov, Dias, Stones, họ có thể tạo nền tảng cho mùa xuân danh hiệu. Ngoại hạng Anh và các chức vô địch được quyết định từ bây giờ.

3. Liverpool không còn nhún nhường sau giờ nghỉ. Wirtz và Gravenberch mạnh hơn, Ekitike suýt ghi bàn bằng đầu.

Với sư áp đảo bất ngờ, đội quân của Arne Slot có được bàn phá vỡ cân bằng từ tình huống đá phạt trực tiếp. Szoboszlai nã đại bác, hàng rào vỡ vụn, Gigio Donnaurmma chôn chân nhìn bóng vào lưới.

Buộc phải gồng gánh trong đội hình trẻ, Rodri và Bernardo phải phân phối năng lượng hợp lý. Bước ngoặt đến phút 84.

Cherki tạt, Haaland hút trung vệ rồi đánh đầu kiến tạo để Bernardo chích mũi giày gỡ hòa. Trận đấu lập tức vỡ vụn.

“Chúng tôi thiếu sự điềm tĩnh trong hai vòng cấm”, Guardiola nói sau trận. “Nhưng cuối cùng một trong những cầu thủ hay nhất tôi từng huấn luyện đã lên tiếng”.

Ông nhấn mạnh: “Đội trưởng của chúng tôi, một cầu thủ phi thường. Chúng tôi theo Bernardo. Tôi cũng theo cậu ấy. Khi một cầu thủ đặt tập thể lên trước bản thân và dẫn dắt bằng tấm gương, tất cả sẽ đi theo, tôi là người đầu tiên”.

Trong cơn hỗn loạn cuối trận, khi mệt mỏi và rối loạn dâng cao, Bernardo xuất hiện khắp mặt sân và nhìn ra cơ hội.

“Ông chủ nhỏ” bấm bóng cho Nunes băng xuống, Alisson phạm lỗi. Haaland sút phạt đền thành công.

Khoảnh khắc cứu thua kỳ ảo của Donnarumma có thể là bước ngoặt cho mùa giải. Ảnh: PL/MCFC

Cầu thủ và CĐV City ùa vào ăn mừng như thể trận đấu đã kết thúc. Người duy nhất đứng ngoài là Bernardo. Anh chạy ra đường biên gặp Guardiola. Họ trao đổi như thể trận còn dài lắm – khi ấy thời gian bù giờ vẫn còn ít nhất 5 phút nữa.

Sự thận trọng ấy hoàn toàn có cơ sở. Trận đấu vỡ vụn, Liverpool không còn gì để mất, dồn lên trong tiếng gầm khán đài.

Mac Allister có cơ hội vàng, cú sút vào góc cao. Donnarumma bay người, dùng những đầu ngón tay đẩy bóng. Guardiola ôm đầu, quá kỳ ảo. Đó có thể là khoảnh khắc của mùa giải.

Man City vượt qua lằn ranh sinh tử: từ thế áp đảo, nhận đòn, rồi đứng dậy và chống chịu. Cherki ăn mừng pha đưa bóng vào lưới từ giữa sân, nhưng VAR can thiệp: không có bàn thắng, mà thẻ đỏ cho Szoboszlai.

Một Man City giàu trái tim làm cho Pep tự hào. Giờ là lúc cho cuộc phi nước đại.