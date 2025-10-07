Tờ L’Equipe loan tin gây lo lắng cho người hâm mộ đội bóng áo trắng: Real Madrid giành lại ngôi đầu bảng từ tay Barca, nhưng căng thẳng còn đó trong phòng thay đồ ở Bernabeu.

Xabi Alonso được cảnh báo đang phải đối mặt với vấn đề đau đầu – không liên quan đến chiến thuật hay thể lực, mà là ở việc quản lý những cái ‘tôi’ của dàn sao, không chấp nhận được cảnh bị loại khỏi đội hình.

Dưới thời Xabi Alonso, trong khi Vinicius, Jude Bellingham hay Valverde đều có điều chưa hài lòng, thì Mbappe lại đầy cảm hứng chơi bóng, đạt phong độ rất cao. Ảnh: EFE

Những bất mãn đã đến ở phòng thay đồ Real Madrid, với một số không thể hiểu nổi với quyết định của Xabi Alonso.

Một trong những nguồn cơn đến từ hàng công, với Brahim Diaz và Rodrygo không giấu nổi sự khó chịu vì Franco Mastantuono mới chân ướt chân ráo đến, không trải qua giai đoạn tiền mùa giải cùng đội, nhưng lại được Xabi ưu ái, tin dùng.

Những người cũ được cho không chấp nhận cảnh ‘lính mới’ lại lấn át như vậy. Brahim Diaz có những bước tiến quan trọng mùa trước để có thể được ra sân nhiều hơn, giờ cảm thấy bị thất thế. Rodrygo cũng không hiểu vì sao ‘tên nhóc’ Mastantuono lại được trọng dụng hơn.

Hay trường hợp của Valverde thì lại ở khía cạnh không hài lòng khác với Xabi Alonso, dù được ông thầy người Tây Ban Nha tin tưởng. Lý do nằm ở chỗ, anh không thích chơi trái vị trí sở trường.

Xabi Alonso cần phải giải quyết được bài toán quản lý trong phòng thay đồ toàn sao, với những cái tôi có thể lấn át lợi ích cá nhân. Ảnh: AS

Cầu thủ Uruguay chấp nhận thỉnh thoảng ‘hi sinh’ chơi với vai trò hậu vệ phải, nhưng không muốn điều này xảy ra thường xuyên khiến anh không phát huy được hết khả năng.

Trong phòng thay đồ Real Madrid, cũng có những ghen ghét với Jude Bellingham, vì cho rằng ngôi sao người Anh chưa đủ thể lực để thi đấu đúng với kỳ vọng, nhưng lại vẫn nằm trong diện ‘ưu tiên’.

Chưa dừng lại ở đó, bản thân Bellingham được cho cũng phàn nàn lên lãnh đạo Real Madrid về cách quản lý của Xabi Alonso…

Và ở Bernabeu còn một ‘hiểm họa’ lớn khác cần Xabi Alonso giải quyết ổn thỏa: một Vinicius bất mãn ra mặt, khi từ một cầu thủ không thể thay thế mùa trước, bỗng chốc phải rơi cảnh dự bị không ít… Ở Bernabeu lúc này, có Mbappe là khác biệt và cực kỳ thăng hoa.

Làm tất cả mọi người đều hài lòng là không thể, nhưng đây là lúc Xabi Alonso cần thể hiện khả năng quản lý, thu phục quân của mình, nếu muốn thành công cùng Real Madrid. Chỉ khi một tập thể đồng lòng, với lợi ích chung là trên hết, đội bóng áo trắng mới có thể chinh phục các danh hiệu.