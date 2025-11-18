Dấu ấn Wirtz

Khi cần phải chứng tỏ bản lĩnh, Đức hiếm khi khiến người hâm mộ thất vọng. Ở Leipzig, đoàn quân của Julian Nagelsmann trình diễn thứ bóng đá mạnh mẽ, tốc độ và hiệu quả.

Một Slovakia từng gây sốc khi đánh bại Đức 2-0 ở lượt trận mở màn vòng loại đã trở thành nạn nhân của cú phản công đầy phẫn nộ: chiến thắng 6-0, tấm vé trực tiếp đến World Cup 2026.

Đức bùng nổ giành vé World Cup. Ảnh: Imago

Đây là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Đức trên mọi đấu trường, trong đó gồm 4 trận gần nhất giữ sạch lưới.

Một đội tuyển từng bị nghi ngờ suốt giai đoạn đầu vòng loại giờ đang lột xác, ổn định và lạnh lùng hơn, giống tập thể từng nhiều lần gây dựng uy danh trong lịch sử bóng đá thế giới.

Trung tâm của màn trình diễn là Leroy Sane, cầu thủ từng không ít lần gây tranh cãi về phong độ và thái độ thi đấu trong màu áo tuyển. Trước Slovakia, anh bùng nổ theo cách ít ai ngờ tới, trực tiếp ghi cú đúp và 1 kiến tạo.

Sane tỏa sáng, nhưng người khơi nguồn cho mọi cơn lốc tấn công là Florian Wirtz – cầu thủ đang trở thành bộ não mới của đội tuyển Đức.

Cả 2 lần Sane lập công đều đến từ những đường chuyền tinh tế, đúng nhịp và đầy sáng tạo của Wirtz – người khiến hàng thủ Slovakia liên tục lung lay bởi khả năng xoay trở và phát động tấn công xuất sắc, trái với hình ảnh ở Liverpool (chưa ghi bàn hay kiến tạo tại Premier League).

Nagelsmann từng bị chỉ trích dữ dội sau giai đoạn thử nghiệm hỗn loạn hồi đầu vòng loại. Ở thời điểm quyết định nhất, ông lựa chọn sự đơn giản: trao vai trò chủ đạo cho những người đang đạt phong độ cao nhất, hoặc phù hợp chiến thuật nhất.

Wirtz xuất sắc trong vai trò dẫn dắt thế trận. Ảnh: Imago

Sự thoải mái ấy giúp Wirtz đánh thức Sane. Serge Gnabry cũng có trận đấu hay, tham gia vào những khoảnh khắc thay đổi cả cục diện vòng loại của Đức.

“Cỗ xe tăng” trỗi dậy

Không chỉ Sane, Wirtz hay Gnabry, mà hệ thống chiến thuật của Nagelsmann cũng vận hành mượt mà hơn hẳn.

Dù chưa bình phục 100% chấn thương mắt cá, Joshua Kimmich vẫn xuất phát ở vị trí hậu vệ phải và góp dấu ấn bằng pha kiến tạo để Woltemade mở màn cơn mưa bàn thắng.

Tuyến giữa của Đức được giao cho bộ đôi Bayern Munich là Pavlovic và Goretzka, những người kiểm soát hoàn toàn nhịp độ, liên tục đẩy Slovakia vào thế chống đỡ vất vả.

Chỉ trong 12 phút, tính từ phút 29, Đức kết liễu Slovakia bằng 3 bàn thắng – 2 của Sane, 1 thuộc về Gnabry. Tỷ số 4-0 ngay trước giờ nghỉ biến hiệp 2 thành màn “đá tập”.

Nhưng ngay cả khi đã giảm tốc, Đức vẫn đủ sức giữ nhịp và gia tăng khoảng cách. Ridle Baku nâng tỷ số lên 5-0. Bàn thứ 2 của anh sau 8 trận khoác áo “Mannschaft” – một phát hiện của Nagelsmann ở tuổi 27.

Gnabry và Woltemade cùng ghi bàn. Ảnh: Imago

Trong những phút cuối, Red Bull Arena như nổ tung khi Assan Ouedraogo vào sân và ghi bàn chỉ sau hơn 120 giây. Màn ra mắt đội tuyển ngay trên sân nhà của RB Leipzig thực sự ấn tượng.

Ouedraogo được ví với mẫu tiền vệ như Paul Pogba. Ở tuổi 19 và 192 ngày, Ouedraogo là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong trận ra mắt tuyển Đức kể từ Klaus Stürmer năm 1954 (tuổi 19 và 68 ngày).

Đối với đội quân của Nagelsmann, đó là khoảnh khắc đẹp để khép lại buổi tối tưng bừng, đồng thời là lời chào của thế hệ mới. Đức tìm lại bản lĩnh, đồng thời cũng có tính kế thừa.

Ouedraogo sở hữu thể hình, tốc độ và phẩm chất kỹ thuật vượt trội. Anh từng vô địch U17 châu Âu 2023 – giải đấu mà Lamine Yamal tỏa sáng, cũng như U17 World Cup cùng năm tại Indonesia (lần đầu tiên Đức vô địch).

Giờ đây, Ouedraogo được chờ đợi sẽ mang lại may mắn cho Đức tại kỳ World Cup trên đất Bắc Mỹ.