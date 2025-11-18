Trận đấu giữa U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan tại Panda Cup khép lại với kết quả hòa 0-0, nhưng những gì diễn ra trên sân Thành Đô lại chứa đầy kịch tính.

Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm, tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn ngay từ những phút đầu. U22 Trung Quốc là đội sở hữu thời cơ rõ rệt hơn khi một cầu thủ Uzbekistan để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút thứ 9, song không thể tận dụng.

U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan cầm chân nhau ở trận đấu cuối cùng Panda Cup 2025

Phía đối diện, U22 Uzbekistan đáp trả bằng tình huống đánh đầu nguy hiểm của Abdugafur ở phút 11, khiến hàng thủ chủ nhà phải thót tim. Các cơ hội tiếp tục xuất hiện dồn dập, đặc biệt khi thủ môn Umar phải xử lý pha trả bóng bất cẩn của đồng đội ở phút 22.

Dù liên tục áp sát khung thành đối phương, U22 Trung Quốc vẫn không thể chuyển hóa sức ép thành bàn thắng trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, HLV Antonio Puche tăng cường nhân sự tấn công nhằm phá vỡ thế bế tắc, nhưng mọi kế hoạch sụp đổ ở phút 74. Wang Shiqin kéo áo Asilbek quá lộ liễu và lập tức bị truất quyền thi đấu, đẩy đội nhà vào thế bất lợi. Dù thi đấu hơn người, U22 Uzbekistan vẫn không thể chọc thủng lưới.

Kết quả hòa 0-0 khiến U22 Trung Quốc mất quyền tự quyết và đành chứng kiến U22 Hàn Quốc đăng quang sau chiến thắng 1-0 trước U22 Việt Nam.