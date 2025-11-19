Chờ màn tái xuất của Xuân Son

Tròn 10 tháng kể từ khi dính chấn thương ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, ngày Xuân Son trở lại màu áo tuyển Việt Nam cũng đã tới khi bình phục và sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.

Với Xuân Son gần 1 năm rời xa sân cỏ chắc chắn là không ngắn. Nhưng đối với người hâm mộ và đặc biệt HLV Kim Sang Sik quãng thời gian mà chân sút nhập tịch này vắng mặt còn dài hơn rất nhiều.

Xuân Son trở lại tuyển Việt Nam sau chấn thương là tin đáng mừng đối với HLV Kim Sang Sik.

Kể từ khi vua phá lưới ASEAN Cup 2024 vắng mặt, tuyển Việt Nam thực sự khó khăn trong việc tìm đến mành lưới đối phương.

Chính vì thế, sự trở lại này mà nói không chỉ quý với Xuân Son mà còn mang nhiều ý nghĩa, sự kỳ vọng từ thuyền trưởng người Hàn Quốc, các đồng đội nơi tuyển Việt Nam đối với chân sút này.

Đừng kỳ vọng quá mức

Tuy nhiên, người hâm mộ và cả HLV Kim Sang Sik cần phải tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề: Kỳ vọng là động lực, nhưng quá mức có thể phản tác dụng.

Cần nhớ rằng, 10 tháng không thi đấu đỉnh cao là một trở ngại cực lớn về mặt sinh học và cảm giác bóng đối với bất kỳ cầu thủ nào, không riêng gì Xuân Sơn.

Dù thế cũng không nên kỳ vọng quá mức vào chân sút này ngày tái xuất

Kể cả khi đã bình phục và vượt qua các bài kiểm tra y tế, nhưng khoảng cách từ sân tập đến thi đấu là rất xa. Cảm giác không gian, nhịp độ thi đấu và sự kết nối với các vệ tinh xung quanh không dễ tìm lại chỉ sau vài buổi tập.

Quan trọng hơn, Xuân Son cần thời gian để làm quen lại với áp lực va chạm, và hệ thống cơ bắp cần thời gian để thích nghi với cường độ vận động cao nhất.

Nếu đặt lên vai Xuân Son áp lực phải ghi bàn, phải tỏa sáng ngay trận đầu tiên tái xuất, đó sẽ là bất công. Sự nôn nóng có thể dẫn đến những pha xử lý hỏng, từ đó tạo ra tâm lý nặng nề, thậm chí nguy cơ tái phát chấn thương nếu cố gắng quá sức là hiện hữu.

Tuyển Lào tuy không mạnh, nhưng họ có thể đá tử thủ, và việc một tiền đạo mới trở lại gặp khó khăn trong việc xoay sở ở phạm vi hẹp là điều hết sức bình thường.

Do đó, hãy xem trận đấu với Lào là bước đệm nhẹ nhàng. Đừng đặt nặng việc Xuân Son có ghi bàn hay không, mà hãy quan sát cách chân sút này tìm lại cảm giác hoà nhập với lối chơi chung, trước khi trở lại một cách hoàn toàn.

Xuân Son là tài sản quý giá nhất của tuyển Việt Nam, và HLV Kim Sang Sik, người hâm mộ cần một phiên bản tốt nhất của cầu thủ này ở Asian Cup 2027 thay vì chỉ là trận đấu với Lào.