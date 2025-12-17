Kết quả bóng đá SEA Games 33 hôm nay

Ngày - Giờ Cặp đấu Trực tiếp
Tranh hạng Ba - HCĐ
17/12 – 15:30 Nữ Indonesia vs Nữ Thái Lan VTV5, FPT Play
Chung kết tranh - HCV
17/12 – 19:30 Nữ Việt Nam vs Nữ Philippines VTV7, VTV Cần Thơ, FPT Play

