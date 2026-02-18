Sau khi trận đấu giữa Benfica và Real Madrid khép lại, với chiến thắng 1-0 cho đội khách ở lượt đi play-off Champions League.

Điều đáng chú ý, bởi tranh cãi với trọng tài, trong đó có việc phản ứng cho rằng Vinicius đáng bị thẻ vàng thứ 2, Mourinho đã liên tiếp phải nhận 2 thẻ vàng (thẻ đỏ), dẫn đến bị truất quyền chỉ đạo ở lượt về tại Bernabeu - nơi lần đầu tiên ông trở lại sau khi rời đi cách đây 13 năm.

Ông cũng phàn nàn rằng, đáng lẽ Vinicius nên chạy về ăn mừng với đồng đội của mình, thay về ra phía cột cờ góc làm điệu nhảy cố ý khiêu khích các CĐV Benfica.

Vinicius ăn mừng và hứng chịu cơn phẫn nộ từ Benfica. Ảnh: RMCF

Jamie Carragher sau trận đã có những chê trách vì cách chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhắm vào Vinicius.

“Bất kỳ ai cũng có thể ăn mừng theo cách họ muốn và Vinicius không nên phải chịu những lời lẽ phân biệt chủng tộc”, Carragher bình luận.

Mourinho bị chỉ trích khi phê phán cách ăn mừng của Vinicius. Ảnh: EFE/EPA

Cựu hậu vệ Liverpool thẳng thắn: “Việc này nghe hơi đạo đức giả khi đến từ Mourinho. Ông ấy là người đã ăn mừng và có lẽ còn khiêu khích đối thủ nhiều hơn bất kỳ HLV nào trước đây.

Mọi người còn nhớ ông ấy chạy dọc đường biên ở Old Trafford (ăn mừng bàn thắng của Costinha cho Porto vào lưới MU thời Sir Alex Ferguson – PV) chứ? Tôi thì nhớ.

Tôi cũng nhớ Mourinho, trong một trận chung kết cúp gặp Liverpool, khi Chelsea ghi bàn cuối trận, đã quay sang bảo CĐV Liverpool im lặng. Ông ấy đã bao nhiêu lần đưa tay lên tai để khiêu khích đối thủ rồi?

Vì vậy, việc ông ấy quay sang chỉ trích Vinicius thì hơi đạo đức giả. Đó là bàn thắng tuyệt vời, trong một trận đấu Champions League, và cậu ấy hoàn toàn có quyền ăn mừng theo cách mình muốn”.