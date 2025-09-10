Konate được đồn đoán sẽ chuyển đến đội bóng Hoàng gia thành Madrid suốt mùa hè, nhưng cuối cùng anh quyết định ở lại Liverpool.

Điều đó cũng không ngăn cản được đồng đội trên tuyển Pháp của Konate là Mbappe chèo kéo anh rời sân Anfield.

Mbappe muốn kéo Konate về Real Madrid - Ảnh: Shutterstock

Khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình Pháp, Konate bông đùa rằng: "Mbappe gọi cho tôi hàng giờ đồng hồ mỗi tuần."

Giới thạo tin cho biết, trung vệ 26 tuổi đã từ chối nhiều lời đề nghị gia hạn mà Liverpool gửi đến vài tháng gần đây.

Do giao kèo với The Kop hết hạn vào tháng 6/2026, Konate có thể theo chân Alexander-Arnold rời Liverpool đầu quân Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do.

Lãnh đạo Los Blancos đánh giá cao năng lực Konate và đã lên kế hoạch cụ thể cho thương vụ "cướp người" đình đám mà không tốn xu phí nào.

Trong quá khứ, đội bóng Hoàng gia từng rước về David Alaba, Antonio Rudiger hay Kylian Mbappe khi họ trở thành cầu thủ tự do.

Real Madrid cũng ngưỡng mộ William Saliba, Tuy nhiên, hợp đồng giữa Saliba và Arsenal còn thời hạn đến 2027 nên họ cần bỏ ra khoản tiền lớn nếu muốn chiêu mộ.