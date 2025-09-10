G0bY_uTWQAEGOYI.jpg
Pháp áp đảo sau tiếng còi khai cuộc
Tuy nhiên, đội chủ nhà lại để thủng lưới trước từ sai lầm chuyền về của Olise
Cuối hiệp một, Mbappe gỡ hòa trên chấm penalty
Tiền đạo người Pháp ăn mừng
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1
Sang hiệp hai, Mbappe chuyền dọn cỗ để Barcola nâng tỷ số lên 2-1
Mbappe chia vui với đàn em Barcola
Phút 69, Pháp chỉ còn chơi với 10 người khi Tchouameni bị đuổi khỏi sân do vào bóng thô bạo
Dẫu vậy, Pháp vẫn bảo toàn được chiến thắng 2-1
Kết quả các trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu rạng sáng 10/9

