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Tottenham khởi đầu hừng hực khí thế
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Họ liên tục uy hiếp và dứt điểm về phía khung thành Everton
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Dẫu vậy, Everton đã phòng ngự kiên cường
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Sau khoảng 20 phút thi đấu, Everton dần lấy lại thế cân bằng
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Johnson tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội
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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
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Sang hiệp hai, Kinsky suýt chút nữa phải vào lưới nhặt bóng
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Trong thế trận bế tắc, Kudus được tung vào sân để làm mới hàng công Spurs
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HLV De Zerbi chỉ đạo sát sao ngoài đường biên nhưng trong sân, các học trò không thể tìm được bàn thắng
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Tottenham hòa trận thứ 2 kể từ đầu giải, mới giành được 2 điểm sau 4 vòng đấu
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Dù đầu tư hơn 300 triệu bảng để tuyển quân, nhưng kết quả Tottenham thu về khá tệ. Sau 4 vòng đấu, họ chưa biết mùi thắng và cũng chưa ghi được bàn nào

Nguồn ảnh: Premier League, OneFootball, 433

Kết quả
Vòng 4
12/09/2026 21:00:00 Aston Villa 1 - 2 Nottingham Forest
12/09/2026 21:00:00 Bournemouth 2 - 2 Brentford
12/09/2026 21:00:00 Chelsea 2 - 2 Hull City
12/09/2026 21:00:00 Crystal Palace 2 - 3 Ipswich
12/09/2026 21:00:00 Liverpool 0 - 0 Fulham
12/09/2026 23:30:00 Tottenham 0 - 0 Everton