Trong ngày Isak hay Ngumoha dứt điểm kém cỏi, Liverpool bị đội khách Fulham cầm chân 0-0 trên sân Anfield.
Nguồn ảnh: Premier League, OneFootball, 433
|Kết quả
|Vòng 4
|12/09/2026 21:00:00
|Aston Villa 1 - 2 Nottingham Forest
|12/09/2026 21:00:00
|Bournemouth 2 - 2 Brentford
|12/09/2026 21:00:00
|Chelsea 2 - 2 Hull City
|12/09/2026 21:00:00
|Crystal Palace 2 - 3 Ipswich
|12/09/2026 21:00:00
|Liverpool 0 - 0 Fulham
|12/09/2026 23:30:00
|Tottenham 0 - 0 Everton
Chelsea phải khá vất vả mới giành được kết quả hòa 2-2 trên sân nhà trước tân binh Hull City, với bàn gỡ của Joao Pedro.
Truyền thông Tây Ban Nha cho biết MU đang đàm phán để chiêu mộ Endrick từ Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Sau khi tìm thấy niềm vui từ Champions League, MU tự tin tiếp đón Man City ở vòng 4 Ngoại hạng Anh với hy vọng Kobbie Mainoo tạo khác biệt.
MU đại thắng Sabah Baku 4-0 trong ngày trở lại Cúp C1 châu Âu trên sân nhà Old Trafford, với 3 bàn được ghi trước giờ nghỉ.