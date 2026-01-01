MU bước vào kỳ chuyển nhượng đầu năm 2026 với cảm giác quen thuộc, khi đội hình cần được vá víu, còn áp lực phải hành động thì ngày một lớn.

Sau khi không thể theo đuổi Antoine Semenyo, ban lãnh đạo Old Trafford buộc phải chuyển hướng.

Diomande là ưu tiên trên hàng công MU. Ảnh: Imago

Hai cái tên nổi bật nhất lúc này là Yan Diomande của RB Leipzig và Ruben Neves, tiền vệ đang khoác áo Al Hilal.

Diomande là canh bạc lớn, cả về chuyên môn lẫn tài chính. Tiền đạo tuổi teen người Bờ Biển Ngà đang nổi lên như một trong những tài năng tấn công đáng chú ý nhất Bundesliga.

Cầu thủ 19 tuổi sở hữu tốc độ, khả năng đi bóng trực diện và sự táo bạo hiếm thấy ở độ tuổi còn rất trẻ. Leipzig định giá Diomande vào khoảng 87 triệu bảng – con số đủ khiến bất kỳ đội bóng nào phải cân nhắc.

Với MU, đây là khoản đầu tư mang tính chiến lược. Diomande trở thành lời giải cho hiện tại lẫn cho tương lai.

Tuy nhiên, Bayern Munich và PSG cũng đang theo sát Diomande, biến thương vụ này thành một cuộc cạnh tranh thực sự.

Song song với hàng công, tuyến giữa của MU cũng cần một nhân tố có khả năng kiểm soát và tổ chức lối chơi.

Ruben Neves xuất hiện đúng lúc. Sau thời gian thi đấu tại Saudi Arabia, tiền vệ người Bồ Đào Nha muốn trở lại châu Âu, tìm lại nhịp độ và tính cạnh tranh đỉnh cao.

Kinh nghiệm Premier League, khả năng chuyền dài, sút xa và tư duy chiến thuật khiến Neves trở thành lựa chọn hàng đầu với Ruben Amorim.

Nếu hoàn tất hai bom tấn Diomande và Ruben Neves, MU có khả năng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu mùa sau, thậm chí là chiếc vé Champions League.