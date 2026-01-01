Man "xanh" nắm chắc phần thắng trong cuộc đua giành chữ ký Semenyo và có thể hoàn tất thương vụ ngay trong tuần này, khi thị trường chuyển nhượng mùa đông chính thức mở cửa.

Các điều khoản cá nhân giữa cầu thủ chạy cánh người Ghana và đội chủ sân Etihad đã được thông qua. Phía Bournemouth sẽ nhận số tiền 65 triệu bảng như trong điều khoản giải phóng hợp đồng.

Semenyo chuẩn bị cập bến sân Etihad - Ảnh: SunSport

Theo nguồn tin từ báo chí xứ sương mù, mức lương của Semenyo sẽ tăng gấp đôi, từ mức 75.000 bảng/tuần lên 150.000 bảng/tuần tại môi trường mới.

Các khoản tiền thưởng dựa trên hiệu suất thi đấu trong vòng 5 năm tới có thể đẩy con số mà Semenyo kiếm được lên cao hơn nữa.

Tuy vậy, thù lao của Semenyo chỉ nằm ở mức trung bình so với những đồng nghiệp mới tại Etihad (đứng thứ 13).

Tiền đạo Erling Haaland đứng đầu danh sách, bỏ túi 525.000 bảng mỗi tuần. Tiếp theo đó là Bernardo Silva (300.000 bảng/tuần), Omar Marmoush (295.000 bảng/tuần), John Stones và Gianluigi Donnarumma (cùng 250.000 bảng/tuần).

Semenyo hy vọng sẽ kết hợp hiệu quả cùng Haaland - hiện đang dẫn đầu danh sách "dội bom" tại Ngoại hạng Anh với 19 bàn thắng.

Tuy không thi đấu vai trò mũi nhọn nhưng Antoine Semenyo cũng khá bén duyên mùa này, với 7 pha lập công đến thời điểm này của Premier League 2025/26.