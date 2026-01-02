Leeds United nhập cuộc đầy tự tin trong chuyến làm khách trên sân Anfield dù bị đánh giá thấp hơn. Đội khách sớm gây bất ngờ bằng lối chơi chủ động, sẵn sàng pressing và tung ra những pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành của Liverpool. Sau vài phút đầu bị lấn lướt, đội chủ nhà dần lấy lại thế trận và bắt đầu tạo ra sức ép.

Nhân tố nổi bật nhất bên phía Liverpool trong hiệp một là Hugo Ekitike. Phút 10, tiền đạo người Pháp tung cú sút từ góc hẹp khiến hàng thủ Leeds rơi vào tình trạng lộn xộn. Ít phút sau, Ekitike tiếp tục thoát xuống từ đường chuyền dài của Konate, nhưng tình huống căng ngang cho Wirtz đã bị Ampadu kịp thời can thiệp.

Liverpool gây thất vọng khi bị Leeds cầm hòa không bàn thắng - Ảnh: LFC

Cơ hội đáng tiếc nhất đến ở phút 33, khi Frimpong tạt bóng chuẩn xác từ cánh phải, song cú đánh đầu của Ekitike trước khung thành trống lại dội ngược xà.

Sang hiệp hai, Liverpool gia tăng sức ép. Szoboszlai thử vận may bằng cú sút xa, trong khi Van Dijk đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc từ quả phạt góc.

Ở chiều ngược lại, Leeds chuyển sang lối chơi bóng dài và cố định, thậm chí Calvert-Lewin từng đưa bóng qua Alisson ở phút 81 nhưng rơi vào thế việt vị.

Những phút cuối chứng kiến Liverpool hãm thành liên tục, song hàng thủ Leeds chơi lăn xả và giữ sạch lưới. Trận hòa 0-0 giúp Leeds nối dài mạch bất bại lên sáu trận, còn Liverpool bỏ lỡ cơ hội bám sát Aston Villa trong cuộc đua Premier League mùa 2025/26.

Đội hình thi đấu

Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones, Szoboszlai; Frimpong, Ekitike, Wirtz.

Leeds United: Lucas Perri; Bornauw, Bijol, Struijk; Justin, Gruev, Ampadu, Stach, Gudmundsson; Aaronson, Nmecha.