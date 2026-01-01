Theo các nguồn tin, mối quan hệ giữa Enzo Maresca và ban lãnh đạo Chelsea rạn nứt, dẫn đến vị thuyền trưởng người Italia vắng mặt ở họp báo sau trận hòa 2-2 Bournemouth hôm thứ Ba.

HLV Maresca và Chelsea kết thúc mối lương duyên sau 18 tháng. Ảnh: B/R Football

Ban đầu có thông tin, HLV Maresca bị ốm, nhưng các báo cáo sau đó cho biết, ông đang xem xét việc chia tay Chelsea.

Hội đồng quản trị Chelsea đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các giám đốc thể thao Laurence Stewart và Paul Winstanley, cũng như đồng sở hữu Behdad Eghbali ngay ngày đầu năm mới.

Kết quả đi đến thỏa thuận Chelsea và HLV Maresca đường ai nấy đi, chỉ vài ngày trước khi đội bóng áo xanh có trận đấu quan trọng tại Ngoại hạng Anh – chuyến làm khách Man City.

Có những góc khuất lớn trong nội bộ Chelsea thời gian qua, khi HLV Meresca tuyên bố bản thân đã trải qua “48 giờ tồi tệ nhất kể từ khi gia nhập CLB” sau chiến thắng 2-0 trước Everton hồi tháng trước.

Maresca có mùa đầu tiên ấn tượng trên cương vị HLV trưởng Chelsea, sau khi đến vào tháng 6/2024, giành cú đúp danh hiệu Conference League và FIFA Club World Cup.

Ông cũng dẫn dắt Chelsea cán đích ở vị trí thứ 4 Ngoại hạng Anh, đưa đội trở lại với sân chơi Champions League.

Tuy nhiên, phong độ Chelsea sa sút đáng báo động ở mùa giải này và những căng thẳng gia tăng phía sau hậu trường khiến nhà cầm quân người Italia không thể tiếp tục công việc ở Stamford Bridge.

Enzo Maresca muốn trở lại Man City, thay Pep Guardiola một ngày. Ảnh: ESPN UK

Một điều đáng chú ý xuất hiện giữa thông tin Maresca bị Chelsea sa thải là nhà cầm quân này đã đàm phán với Man City về việc thay Pep Guardiola, trường hợp thuyền trưởng người Tây Ban Nha rời Etihad.

Theo nhà báo thể thao nổi tiếng, David Ornstein: “Maresca đã thông báo với Chelsea 2 lần - vào cuối tháng 10 và một lần nữa vào giữa tháng 12, rằng ông đang nói chuyện với những người có liên quan Man City về khả năng ứng cử cho vị trí HLV trưởng, nếu và khi chiếc ghế ấy trống ở thì tương lai.

HLV Maresca có nghĩa vụ phải báo cáo điều này (theo hợp đồng) khi có các cuộc trao đổi với bất kỳ CLB nào khác”.

Nhà cầm quân sinh năm 1980 từng làm trợ lý cho Pep Guardiola tại Etihad và đảm nhiệm vai trò HLV U23 Man City, trước khi ra đi để dẫn dắt Leicester City vào 2023.