Nhiều lựa chọn

Việc Patrick Lê Giang chính thức có quốc tịch Việt Nam khiến cuộc cạnh tranh trong khung gỗ tuyển Việt Nam trở nên chật chội hơn bao giờ hết. Thủ môn Việt kiều này sở hữu thể hình, phản xạ và kinh nghiệm thi đấu đáng kể tại V-League, đủ để tạo ra áp lực thực sự lên những người đang chiếm ưu thế trước đó.

Patrick Lê Giang có quốc tịch giúp HLV Kim Sang Sik có thêm lựa chọn cho khung thành tuyển Việt Nam

Bên cạnh Patrick Lê Giang, HLV Kim Sang Sik còn trong tay hàng loạt phương án khác từ Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Trung Kiên, hay Nguyễn Đình Triệu đều đang có phong độ ổn định hàng đầu tại V-League. Ngay cả Cao Văn Bình cũng luôn sẵn sàng, nếu được gọi chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ở đợt FIFA Days tới.

Chính vì sự dồi dào đó, ở các trận vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang Sik đã không đóng khung lựa chọn. Thay vì trung thành tuyệt đối với Đình Triệu như giai đoạn trước, đã liên tục xoay tua người đứng trong khung thành.

Từ Nguyễn Filip, Đình Triệu cho đến Trung Kiên hay Văn Lâm, tất cả đều đã được trao cơ hội là ví dụ của sự thừa thãi mà HLV Kim Sang Sik đang sở hữu

Quyết định của HLV Kim Sang Sik

Xét về phong độ, phần lớn những thủ môn kể trên đều xứng đáng bắt chính ở các trận gặp Bangladesh (giao hữu) và Malaysia (vòng loại Asian Cup 2027). Trên lý thuyết, ông Kim Sang Sik có lý do để băn khoăn, bởi không ai thực sự thua kém ai.

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu và đánh giá khách quan, dường như HLV Kim Sang Sik đã có quyết định của riêng mình. Khả năng cao, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn đặt niềm tin vào Nguyễn Đình Triệu – thủ môn được xem là ổn định nhất V-League thời điểm hiện tại.

Nhưng khả năng cao, Đình Triệu sẽ tiếp tục được trọng dụng

Sự chắc chắn, ít mắc sai lầm và khả năng chỉ huy hàng thủ giúp Đình Triệu trở thành lựa chọn an toàn trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang cần sự ổn định hơn là mạo hiểm.

Với Patrick Lê Giang, dù tiềm năng rất rõ ràng, nhưng đây vẫn là một tân binh. Việc làm quen với hệ thống phòng ngự, cách vận hành chiến thuật và áp lực ở tuyển Việt Nam cần thêm thời gian.

Còn Trung Kiên, dù không hề kém cạnh đàn anh Đình Triệu về phong độ và từng gây ấn tượng mạnh ở VCK U23 châu Á, vẫn là cái tên trẻ. Trong toan tính của HLV Kim Sang Sik, kinh nghiệm quốc tế và sự điềm tĩnh ở những thời khắc nhạy cảm, đồng thời đủ “già dặn” để chỉ huy hàng phòng ngự là quan trọng bậc nhất.

Vì thế, bài toán người gác đền ở tuyển Việt Nam tuy nhiều đáp án, nhưng lựa chọn cuối cùng lại cho thấy sự thực dụng từ HLV Kim Sang Sik. Và sẽ không bất ngờ nếu như Đình Triệu tiếp tục được tin tưởng ở các trận đấu tới của tuyển Việt Nam, trừ khi thủ thành đang khoác áo Hải Phòng gặp vấn đề về sức khoẻ.