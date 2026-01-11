Highlights U23 Syria 1-0 U23 Qatar:

Cùng nhận thất bại ở trận ra quân, cuộc đối đầu giữa U23 Syria và U23 Qatar mang ý nghĩa như “trận chung kết sớm” của bảng đấu. Đội nào trắng tay gần như khép lại hy vọng đi tiếp, vì thế hai bên nhập cuộc với sự thận trọng cao độ.

Niềm vui của các cầu thủ U23 Syria với bàn thắng duy nhất thắp lên hi vọng - Ảnh: AFC

Trong hiệp một, U23 Syria và U23 Qatar đều ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Nhịp độ trận đấu diễn ra chậm, các tình huống tấn công thiếu đột biến và chủ yếu dừng lại ở những pha lên bóng mang tính thăm dò. Cơ hội đáng chú ý là rất hiếm, khiến 45 phút đầu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai, U23 Qatar buộc phải thay đổi cách tiếp cận khi đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép. Tuy nhiên, khi hàng công chưa kịp tạo ra khác biệt, hàng thủ đội bóng áo bã trầu lại mắc sai lầm tai hại.

Nỗi thất vọng của U23 Qatar - Ảnh: AFC

Phút 85, một tình huống phạm lỗi trong vòng cấm đã mang về quả phạt đền cho U23 Syria. Trên chấm 11m, Mahmoud Al Aswad lạnh lùng dứt điểm chính xác, mở tỷ số trận đấu.

Khoảng thời gian ít ỏi còn lại không đủ để U23 Qatar lật ngược tình thế. Thất bại tối thiểu 0-1 khiến họ sớm bị loại khỏi VCK U23 châu Á 2026, trong khi U23 Syria níu giữ hy vọng mong manh cho chặng đường phía trước.

Xếp hạng bảng B sau lượt trận thứ hai

