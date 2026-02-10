Huyền thoại Quỷ đỏ thành Manchester thừa nhận, ông rất thích Romero và cảm thấy anh sẽ phù hợp với đội chủ sân Old Trafford.

Ở cuộc chạm trán giữa Tottenham vs MU mới đây, nhà vô địch World Cup 2022 bị truất quyền thi đấu do vào bóng thô bạo với Casemiro.

Romero nhận thẻ đỏ ở trận đấu gặp MU mới đây - Ảnh: SunSport

Cristian Romero đã nhận 4 thẻ đỏ tại Ngoại hạng Anh kể từ lúc gia nhập Spurs với giá 47 triệu bảng Anh hè năm 2021, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác cùng giai đoạn.

Thủ quân Tottenham cũng bị chỉ trích vì hai lần công kích ban lãnh đạo Tottenham trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, Paul Scholes cho rằng, đơn giản là Romero không còn hứng thú ở Spurs và ông tin tưởng, cá tính của sẽ giúp hậu vệ 27 tuổi thành công ở MU.

"Tôi yêu quý Romero và thích xem cậu ấy chơi bóng. Giờ Romero đang rất bực mình và không còn muốn tiếp tục với Tottenham.

Anh ta công kích khán giả và ban lãnh đạo. Tư tưởng của Romero không còn tập trung vào bóng đá nữa rồi.

Thế nhưng, tôi muốn cậu ta đến MU. Cá tính và cũng lối chơi máu lửa của Romero sẽ giúp ích nhiều cho hàng thủ Quỷ đỏ" - Paul Scholes chia sẻ