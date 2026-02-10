MU đã trải qua thời gian dài khó khăn, nhưng đang hồi sinh dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick. ‘Quỷ đỏ’ đã thắng cả 4 trận, kể từ khi Carrick được chọn thay Ruben Amorim đến hết mùa.

Lúc này, Carrick cùng học trò hướng đến chuỗi trận thắng thứ 5 liên tiếp, khi đến làm khách của West Ham, vòng 26 Ngoại hạng Anh.

Điệu vũ 'Quỷ đỏ' tiếp tục nhảy múa đêm nay? Ảnh: MUFC

Theo thống kê, lần gần nhất MU có mạch 5 trận thắng liên tiếp diễn ra cách đây đã 2 năm - từ tháng 1 đến tháng 2/2024, dưới thời Erik ten Hag.

Khi ấy, MU thắng Newport Cunty tại FA Cup, sau đó lần lượt thắng Wolves, West Ham, Aston Villa và Luton Town ở Ngoại hạng Anh, trước khi bị Fulham chặn đứng mạch tiến.

Thời Ruben Amorim, MU chưa bao giờ giành được nhiều hơn 3 trận thắng liên tiếp – và cũng chỉ 1 lần họ làm được điều này – vượt qua Rangers, Fulham và FCSB (tháng 1/2025).

Còn nếu chỉ tính riêng ở mặt trận Premier League, MU chưa từng thắng 5 trận liền kể từ 2023. Họ có mạch 4 trận thắng ở cuối mùa giải 2022/23, trước khi ra đánh bại Wolves ở ngày khai màn chiến dịch tiếp theo.

Đêm nay, MU do Carrick dẫn dắt sẽ gặt kết quả nào, trước một West Ham đang xếp thứ 18 Ngoại hạng Anh, và chơi không mấy tốt trên sân nhà?

Niềm tin thắng trận từ các cầu thủ thứ 12 của MU lên rất cao. Một tỷ số nào được người hâm mộ ‘Quỷ đỏ’ chờ đợi? Hãy nhìn vào 4 trận thắng vừa qua của thầy trò Carrick – 12 điểm với 2 cặp tỷ số được lặp lại: 2-0 và 3-2.

MU đả bại Man City 2-0 và vừa gặt kết quả này trước Tottenham, đêm nay, tỷ số 3-2 sẽ được dàn sao đang hừng hực khí thế, tái hiện, như đã từng thắng ấn tượng Arsenal và Fulham?

Nếu 'bỏ túi' thêm 3 điểm, MU củng cố thêm cơ hội lấy vé dự Cúp C1 mùa sau.