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Kết quả bóng đá hôm nay
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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27/11 00:45
|Besiktas 2-1 H.Beer Sheva
|Celta Vigo 1-2 Bournemouth
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On Sports
|Dinamo Zagreb 0-2 Leverkusen
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On Sports +
|Olympiacos 2-4 AC Milan
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On Football
|Marseille 1-0 Levski Sofia
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On Sports News
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Salzburg 2-0 Ararat Armenia
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Saint Gilloise 2-2 Lech Poznan
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Viktoria Plzen 4-0 Benfica
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27/11 03:00
|Crystal Palace 2-1 Sociedad
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On Football
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Ferencvarosi 0-0 Celje
|Juventus 4-1 Omonia Nicosia
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On Sports
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NEC Nijmegen 3-1 Rennes
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OFI Crete 1-3 Anderlecht
|Lyon 0-0 Lillestrom
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Torreense 1-2 Celtic
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Sparta Praha 2-4 AZ Alkmaar
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On Sports +
|Sunderland 1-1 Jagiellonia
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On Sports News
|Hoffenheim 3-1 Sturm Graz
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AFC CHAMPIONS LEAGUE 2 2026/27 – VÒNG BẢNG
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26/11 17:00
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Gangwon 3-2 Kitchee
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Kuching City 3-0 Phnom Penh Crown
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Tampines 1-7 Shanghai Shenhua
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26/11 19:15
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Pathum United 0-3 Lion City
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Svay Rieng 2-0 Machida
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Tai Po 1-7 Adelaide United
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FIFA U17 WORLD CUP 2026 – VÒNG BẢNG
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26/11 20:00
|U17 Việt Nam 0-2 U17 Mali
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FPT Play, MyTV
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U17 New Zealand 0-6 U17 Bỉ
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FPT Play, MyTV
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26/11 21:00
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U17 Uzbekistan 1-3 U17 Italia
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FPT Play, MyTV
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U17 Jamaica 1-3 U17 Bờ Biển Ngà
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FPT Play, MyTV
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26/11 22:00
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U17 Maroc 0-2 U17 Tây Ban Nha
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FPT Play, MyTV
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U17 Trung Quốc 8-0 U17 Fiji
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FPT Play, MyTV
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26/11 23:00
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U17 Tajikistan 1-1 U17 Senegal
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FPT Play, MyTV
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U17 Croatia 7-0 U17 Cuba
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FPT Play, MyTV
Độc giả dễ dàng tra cứu kết quả Ngoại hạng Anh, Champions League, Europa League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 cùng những giải đấu lớn như World Cup, EURO, Asian Cup và AFC Champions League.
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Thông tin được tổng hợp theo ngày, từng giải đấu, gồm tỷ số chung cuộc, kết quả hiệp một, cầu thủ ghi bàn và diễn biến nổi bật.
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