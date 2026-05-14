Xem độc quyền Giải vô địch U17 Châu Á, từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn

Trước lượt đấu cuối cùng, U17 Hàn Quốc nắm giữ nhiều lợi thế nhất khi dẫn đầu bảng với 4 điểm. Chỉ cần một kết quả hòa là họ chắc suất vào tứ kết, kèm theo tấm vé dự FIFA U17 World Cup.

Chính vì lẽ đó, trước một U17 Yemen kém hơn về nhiều mặt, đội bóng đến từ xứ sở kim chi thi đấu cầm chừng, tâm lý thận trọng để rồi kép lại 90 phút hòa không bàn thắng.

Hai đội có màn trình diễn tẻ nhạt - Ảnh: AFC

Kết quả trên khiến U17 Hàn Quốc chỉ giành được 5 điểm, bị U17 Việt Nam qua mặt giành lấy ngôi đầu nhờ có 6 điểm, sau chiến thắng ấn tượng 3-2 trước U17 UAE.

Trở lại với diễn biến chính trận đấu, U17 Hàn Quốc nhập cuộc nhanh và sớm có cơ hội mở tỷ số nhưng cú nã đại bác sấm sét của Ahn Joo-wan lại dội xà ngang.

Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Yemen cũng chơi bóng đầy cố gắng. Ahmed Nasser và Sailan Basheer bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn.

Phút 30, Ahn đưa được bóng vào lưới U17 Yemen nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị. Hai đội bước vào giờ nghỉ mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Qua giờ giải lao, Park Ji-hu vừa vào sân đã thử tài thủ môn Wesam Al-Asbahi. Thi đấu ăn miếng trả miếng, Mohammed Sadeq cũng suýt làm nên chuyện với cú đánh đầu hiểm hóc.

Kết quả hòa khiến U17 Hàn Quốc tụt xuống thứ hai bảng C - Ảnh: AFC

Thời gian càng trôi về cuối, U17 Hàn Quốc càng giảm nhịp độ, khiến U17 Yemen không thể vùng lên dù buộc phải thắng để lấy tấm vé đi World Cup.

Chia điểm không bàn thắng, những tài năng trẻ của bóng đá Hàn Quốc chỉ đứng thứ hai bảng C, chạm trán U17 Uzbekistan ở tứ kết.