U17 Việt Nam tạo nên màn lội ngược dòng đánh bại U17 UAE 3-2 để giành quyền vào vòng tứ kết U17 châu Á, cùng suất dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.
Highlights U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE
Ghi bàn:
U17 Việt Nam: Nguyễn Lực (41'), Minh Thuỷ (48'), Mạnh Cường (69')
U17 UAE: Hussain (1'), Adam Mahfous (56')
Đội hình thi đấu
U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Anh Hào, Đăng Khoa, Mạnh Cường, Hoàng Việt, Minh Thuỷ, Quý Vương, Nguyễn Lực, Sỹ Bách, Văn Dương, Đại Nhân.
U17 UAE: Josh Bentley, Sultan Al Nuaimi, Abdulla Meri, Sultan Mheiri, Abdelrahman Awani, Salem Bani, Hussain Ali, Elsa Al Blooshi, Gabriel El Khoury, Mahmoud Badr, Butti Al Jneibi.
