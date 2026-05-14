Highlights U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE

Ghi bàn:

U17 Việt Nam: Nguyễn Lực (41'), Minh Thuỷ (48'), Mạnh Cường (69')

U17 UAE: Hussain (1'), Adam Mahfous (56')

Đội hình thi đấu

U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Anh Hào, Đăng Khoa, Mạnh Cường, Hoàng Việt, Minh Thuỷ, Quý Vương, Nguyễn Lực, Sỹ Bách, Văn Dương, Đại Nhân. 

U17 UAE: Josh Bentley, Sultan Al Nuaimi, Abdulla Meri, Sultan Mheiri, Abdelrahman Awani, Salem Bani, Hussain Ali, Elsa Al Blooshi, Gabriel El Khoury, Mahmoud Badr, Butti Al Jneibi.