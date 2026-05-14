Highlights U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE
Xem độc quyền Giải vô địch U17 Châu Á, từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn
U17 Việt Nam có khởi đầu đầy thử thách khi để thủng lưới ngay giây thứ 16. Từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, Sultan Nasir Al Mheiri nhanh chân ghi bàn mở tỷ số cho U17 UAE.
Dù nhận bàn thua sớm, các học trò HLV Cristiano Roland không mất tinh thần, bình tĩnh kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép.
Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 41, Chu Ngọc Nguyễn Lực sút phạt đẹp mắt, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Sang hiệp hai, U17 Việt Nam vượt lên ở phút 48 khi Minh Thủy dứt điểm quyết đoán sau đường nhả bóng của Đại Nhân.
U17 UAE gỡ hòa 2-2 ở phút 55 nhờ công Adam Mahrous, nhưng U17 Việt Nam vẫn chơi đầy bản lĩnh. Phút 69, Mạnh Cường đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc, ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc.
Ghi bàn:
U17 Việt Nam: Nguyễn Lực (41'), Minh Thủy (48'), Mạnh Cường (69')
U17 UAE: Hussain (1'), Adam Mahfous (56')
Đội hình thi đấu
U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Anh Hào, Đăng Khoa, Mạnh Cường, Hoàng Việt, Minh Thuỷ, Quý Vương, Nguyễn Lực, Sỹ Bách, Văn Dương, Đại Nhân.
U17 UAE: Josh Bentley, Sultan Al Nuaimi, Abdulla Meri, Sultan Mheiri, Abdelrahman Awani, Salem Bani, Hussain Ali, Elsa Al Blooshi, Gabriel El Khoury, Mahmoud Badr, Butti Al Jneibi.
90+8
Trận đấu kết thúc với chiến thắng kịch tính 3-2 dành cho U17 Việt Nam trước U17 UAE. Thầy trò HLV Cristiano Roland làm nên lịch sử khi lần đầu giành quyền tham dự U17 World Cup. Ở cặp đấu cùng giờ, U17 Hàn Quốc và U17 Yemen cầm chân nhau không bàn thắng, bởi vậy đội bóng xứ Kim chi đoạt tấm vé thứ hai của bảng C nhưng mất ngôi đầu vào tay Nguyễn Lực và các đồng đội.
Đối thủ của U17 Việt Nam tại vòng tứ kết là U17 Australia - bại tướng của U17 Việt Nam tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026.
90'+5
Thủ môn Xuân Hòa bay người đấm bóng chịu phạt góc từ cú sút căng của cầu thủ U17 UAE bên ngoài vòng cấm.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
89'
Tình huống tấn công của U17 Việt Nam "xé toang" hàng thủ U17 UAE. Nguyễn Lực đi bóng kỹ thuật tiếc rằng pha bóng quyết định lại bị đối thủ bắt bài.
84'
Minh Thủy tung cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm nhưng bị đối phương ngăn chặn, sau đó Nguyễn Lực đột phá kỹ thuật loại bỏ hai cầu thủ U17 UAE, tiếc rằng đường căng ngang lại không tốt.
77'
Rất may cho U17 Việt Nam khi thủ môn Xuân Hòa vẫn có thể tiếp tục thi đấu, trong khi cầu thủ U17 UAE rời sân bằng cáng, nhiều khả năng sẽ phải bỏ dở trận đấu.
74'
Thủ môn Lý Xuân Hòa có tình huống lao ra cứu thua mười mươi cho đội nhà khi đối mặt với tiền đạo U17 UAE. Nỗ lực cứu thua khiến thủ thành của U17 Việt Nam cùng đối thủ đều bị đau.
69'
Mạnh Cường tái lập thế dẫn trước 3-2 cho U17 Việt Nam
Đón bóng từ quả phạt góc của đồng đội, trung vệ Mạnh Cường trong pha lên tham gia tấn công đã chớp cơ hội đánh đầu tung lưới U17 UAE lần thứ ba.
67'
U17 UAE có pha dứt điểm từ xa đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành U17 Việt Nam trong gang tấc.
61'
Cầu thủ U17 Việt Nam thực hiện cú dứt điểm chéo góc trong vòng cấm nhưng trái bóng đi về góc gần bị thủ môn Josh Bentley đẩy ra.
56'
U17 UAE gỡ hòa 2-2
Nỗ lực tấn công bên cánh phải của U17 UAE, cầu thủ vào sân thay người Adam Mahfous thực hiện cú cứa lòng quá hiểm hóc từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Xuân Hòa bay người hết cỡ cũng không thể cứu thua.
48'
Minh Thủy lập đại công, U17 Việt Nam dẫn ngược 2-1
Nguyễn Lực chọc khe cho Đại Nhân, tình huống chuyền ngược ra vừa tầm, Văn Dương nhường bóng đểMinh Thủy băng lên tốc độ dứt điểm tung lưới U17 UAE.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+4
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1. Ở trận đấu cùng giờ, U17 Hàn Quốc và U17 Yemen đang cầm chân nhau không bàn thắng.
45'+3
Sau khi bị gỡ hòa, U17 UAE lập tức đẩy đội hình lên cao. Tuy nhiên, đội bóng Tây Á gặp khó khăn khi trước lối chơi kiểm soát bóng tốt của U17 Việt Nam.
41'
Nguyễn Lực sút phạt gỡ hòa 1-1 cho U17 Việt Nam
U17 Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp ngay ở rìa vòng cấm, góc sút là rất thuận lợ. Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện cú đá đẹp mắt đưa bóng đi xuyên qua hàng rào U17 UAE, gỡ hòa 1-1.
39'
Những tiếng hô Việt Nam cố lên trên khán đài đang tiếp lửa cho các cầu thủ áo đỏ trên sân.
32'
U17 Việt Nam kiểm soát bóng vượt trội, đẩy đội hình của đối thủ lùi sâu về phần sân nhà để tổ chức phòng ngự, bảo vệ tỷ số mong manh.
26'
Các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn trung thành với lối chơi bóng ngắn, ban bật ăn ý, kiểm soát thế trận để tìm đường vào khung thành của U17 UAE.
20'
Sau khi một cầu thủ áo đỏ dứt điểm bị ngăn chặn, bóng được trả ngược ra để Văn Dương tung cú sút rất căng bên ngoài vòng cấm nhưng thủ môn của U17 UAE cản phá chịu phạt góc.
16'
U17 Việt Nam có hai tình huống đá phạt góc liên tiếp khiến khung thành của đội bóng Tây Á chao đảo.
12'
U17 Việt Nam có pha ban bật ăn ý trước khi Quý Vương làm động tác qua người trong vòng cấm U17 UAE, anh bị ngã nhưng trọng tài người Thái Lan cho rằng không có lỗi của cầu thủ áo trắng.
8'
Nguyễn Lực bỏ lỡ khó tin
Hoàng Việt băng lên bên cánh phải trước khi căng ngang như dọn cỗ, quá đáng tiếc khi Nguyễn Lực lao lên ở tốc độ cao đã dứt điểm đi vọt xà trước khung thành rộng mở.
1'
U17 UAE mở tỷ số ở giây thứ 16
Ngay trong tình huống giao bóng, U17 UAE tổ chức tấn công chớp nhoáng khiến U17 Việt Nam trở tay không kịp. Hussain đột phá rồi dứt điểm tung lưới khiến thủ môn Xuân Hòa không kịp phản ứng.
23h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, U17 Việt Nam mặc trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi U17 UAE mặc trang phục màu trắng.
23h30
Các thành viên của U17 Việt Nam đã có mặt tại sân King Abdullah Sports City Hall, Jeddah và chuẩn bị ra sân khởi động trước trận đấu.
23h15
23h00
22h50
22h10
U17 Việt Nam vừa trải qua một trận đấu đáng tiếc khi để thua U17 Hàn Quốc 1-4 tại vòng bảng VCK U17 châu Á 2026. Dù có bàn mở tỷ số và chơi kiên cường trong hơn 80 phút, nhưng sự thiếu tập trung trong những phút cuối khiến đội bóng của HLV Cristiano Roland nhận thêm 4 bàn thua liên tiếp.
Tuy nhiên, cơ hội để U17 Việt Nam giành vé tham dự U17 World Cup vẫn còn nguyên. Để có thể tiến vào vòng tứ kết, U17 Việt Nam cần chiến thắng U17 UAE trong lượt trận cuối và giữ quyền tự quyết.
Hiện tại, U17 Việt Nam đứng thứ hai bảng C, nhờ thành tích đối đầu với U17 Yemen. Đây là thời điểm đội bóng cần nỗ lực hết mình để giành 3 điểm trước UAE, quên đi thất bại trước U17 Hàn Quốc và tiến gần tới mục tiêu.
00h00
Trọng tài chính người Thái Lan - ông Wiwat Jumpao-on nổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu. Cùng thời điểm này, màn so tài giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen cũng được khởi tranh.