Highlights U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE

Xem độc quyền Giải vô địch U17 Châu Á, từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn

U17 Việt Nam có khởi đầu đầy thử thách khi để thủng lưới ngay giây thứ 16. Từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, Sultan Nasir Al Mheiri nhanh chân ghi bàn mở tỷ số cho U17 UAE.

Dù nhận bàn thua sớm, các học trò HLV Cristiano Roland không mất tinh thần, bình tĩnh kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép.

Nguyễn Lực và các đồng đội lập kỳ tích với tấm vé dự World Cup - Ảnh: VFF

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 41, Chu Ngọc Nguyễn Lực sút phạt đẹp mắt, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Sang hiệp hai, U17 Việt Nam vượt lên ở phút 48 khi Minh Thủy dứt điểm quyết đoán sau đường nhả bóng của Đại Nhân.

U17 UAE gỡ hòa 2-2 ở phút 55 nhờ công Adam Mahrous, nhưng U17 Việt Nam vẫn chơi đầy bản lĩnh. Phút 69, Mạnh Cường đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc, ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc.

Ghi bàn:

U17 Việt Nam: Nguyễn Lực (41'), Minh Thủy (48'), Mạnh Cường (69')

U17 UAE: Hussain (1'), Adam Mahfous (56')

Đội hình thi đấu

U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Anh Hào, Đăng Khoa, Mạnh Cường, Hoàng Việt, Minh Thuỷ, Quý Vương, Nguyễn Lực, Sỹ Bách, Văn Dương, Đại Nhân.

U17 UAE: Josh Bentley, Sultan Al Nuaimi, Abdulla Meri, Sultan Mheiri, Abdelrahman Awani, Salem Bani, Hussain Ali, Elsa Al Blooshi, Gabriel El Khoury, Mahmoud Badr, Butti Al Jneibi.