Hướng đến chức vô địch U17 châu Á lần thứ 5 trong lịch sử, các học trò HLV Shinji Ono tiếp tục có màn trình diễn hủy diệt, khiến đối thủ 5 lần phải vào lưới nhặt bóng.

Sau quãng thời gian đầu thi đấu thận trọng, các cầu thủ trẻ Nhật Bản dần kiểm soát cuộc chơi, đẩy U17 Tajikistan vào thế phòng ngự co cụm bên phần sân nhà.

Ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, Maki Kitahara khai thông bế tắc trận đấu. Nhận bóng trong vòng cấm, tiền đạo số 10 quăng chân trái dứt điểm chìm nhằm góc xa không cho thủ môn Rahmonqulov cơ hội cản phá.

U17 Nhật Bản chứng tỏ sức mạnh vượt trội - Ảnh: AFC

Qua giờ giải lao, trong nỗ lực tuyệt vọng ngăn chặn một pha tấn công của U17 Nhật Bản, Kabirov bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi cao chân với Hoshi.

Tận dụng ưu thế hơn người, đội bóng áo xanh nhanh chóng tìm được bàn nhân đôi cách biệt. Kitahara tung cú đá vào góc gần từ khoảng cách 15m thành bàn.

Tỷ số tiếp tục được nâng lên 3-0 cho U17 Nhật Bản khi Saito đệm cận thành tung lưới Rahmonqulov, từ đường tạt vào chính xác của Shiraogawa.

Đến lúc này, các cầu thủ U17 Tajikistan xuống tinh thần và gần như buông xuôi. Thế nên, đội bóng HLV Ono có thêm hai bàn nữa lúc cuối trận nhờ công Satomi và Kataki.

Thắng tưng bừng 5-0, U17 Nhật Bản bay vào bán kết, chuẩn bị chạm trán một trong hai đối thủ U17 Uzbekistan hoặc U17 Hàn Quốc.