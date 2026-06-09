Trung Quốc và Thái Lan khép lại trận giao hữu trong khuôn khổ FIFA Days bằng tỷ số hòa 0-0. Đây là trận đấu đội chủ nhà kiểm soát thế trận nhiều hơn, tạo ra sức ép đáng kể, nhưng lại thiếu sự sắc bén ở những pha xử lý cuối cùng.

Các chân sút của ĐT Trung Quốc thi đấu vô duyên trước Thái Lan - Ảnh: Changsuek

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Trung Quốc nhập cuộc chủ động và sớm có cơ hội rất rõ ràng. Phút thứ 3, Zhang Yuning tung cú dứt điểm nguy hiểm nhưng bóng lại tìm đến cột dọc khung thành Thái Lan. Tình huống này phần nào cho thấy quyết tâm tấn công của đội chủ nhà trong những phút đầu.

Dù vậy, sau cơ hội đáng tiếc đó, Trung Quốc không duy trì được sự hiệu quả cần thiết. Họ cầm bóng nhiều, đẩy cao đội hình và liên tục tìm cách khoét vào hàng thủ Thái Lan, nhưng các đường phối hợp ở 1/3 cuối sân thiếu đột biến. Những pha tạt bóng hoặc dứt điểm từ xa cũng không đủ khó để tạo ra khác biệt.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan lựa chọn lối chơi thận trọng hơn. Đại diện Đông Nam Á tập trung phòng ngự, giữ cự ly đội hình hợp lý và hạn chế tối đa khoảng trống trước vòng cấm. Dù không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm, Thái Lan vẫn cho thấy sự kỷ luật và bản lĩnh khi phải chịu áp lực trên sân khách.

Thái Lan may mắn cầm hoà Trung Quốc - Ảnh: Changsuek

Sang hiệp 2, Trung Quốc tiếp tục gia tăng sức ép, nhưng sự bế tắc vẫn kéo dài. Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0, kết quả phản ánh đúng sự thiếu hiệu quả của đội chủ nhà trong ngày hàng công gây thất vọng.