Loạt trận giao hữu FIFA Days tháng 6/2026 chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý của các đội tuyển Đông Nam Á, trong đó chiến thắng của Indonesia trước Mozambique là điểm nhấn lớn nhất.

Đại diện xứ vạn đảo đánh bại đối thủ châu Phi với tỷ số 1-0, qua đó tiếp tục cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian gần đây.

Indonesia tiếp tục gây bất ngờ khi hạ Mozambique - Ảnh: Asean Football

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ngay ở phút 12. Từ pha kiến tạo của R. Oratmangoen, O. Romeny tận dụng cơ hội để dứt điểm chính xác, đưa Indonesia vượt lên dẫn trước. Sau bàn mở tỷ số, đội bóng Đông Nam Á chơi chặt chẽ, giữ được sự tập trung cần thiết và bảo toàn thành công lợi thế mong manh đến hết trận.

Chiến thắng này được xem là bất ngờ bởi Mozambique đang đứng hạng 102 FIFA, cao hơn Indonesia tới 16 bậc. Trong khi đó, đại diện Đông Nam Á xếp hạng 118 thế giới. Việc đánh bại một đối thủ có thứ hạng tốt hơn giúp Indonesia có thêm sự tự tin, đồng thời cho thấy tham vọng vươn tầm của đội bóng này trên bản đồ bóng đá châu lục.

Không chỉ Indonesia, Campuchia cũng tạo nên dấu ấn lớn ở loạt trận này. Đội bóng hạng 175 FIFA xuất sắc đánh bại Hong Kong (Trung Quốc), đội đang đứng hạng 155 thế giới, với tỷ số 2-0. Đây là kết quả rất đáng khích lệ với bóng đá Campuchia.

Campuchia bất ngờ hạ Hong Kong (Trung Quốc) - Ảnh: Asean Football

Trong khi đó, Thái Lan chơi hoàn toàn lép vế những vẫn cầm hoà không bàn thắng trước bóng mạnh hơn là Trung Quốc.

Ở một trận đấu khác, Philippines có màn trình diễn áp đảo khi thắng Myanmar 5-1. Những kết quả này cho thấy các đội tuyển Đông Nam Á đang có bước chuyển mình đáng chú ý trong loạt giao hữu quốc tế tháng 6.