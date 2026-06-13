Highlights U19 Indonesia 1-0 U19 Campuchia

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U19 Indonesia khép lại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước U19 Campuchia trong trận tranh hạng 3. Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, đội bóng xứ vạn đảo đã vượt qua “hiện tượng” thú vị bậc nhất giải đấu năm nay để giành tấm HC đồng.

U19 Campuchia bước vào trận đấu này với tinh thần hưng phấn sau hành trình rất đáng chú ý. Đội bóng xứ Chùa tháp từng gây bất ngờ khi giành vé vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, trong đó điểm nhấn là trận hòa 2-2 trước U19 Australia ở vòng bảng. Chính kết quả ấy khiến Campuchia trở thành cái tên tạo nhiều cảm xúc tại giải.

U19 Indonesia thắng nhọc trận tranh hạng 3 - Ảnh: Asean Football

Dù vậy, trước U19 Indonesia giàu thể lực và có lợi thế sân nhà, Campuchia không thể tiếp tục tạo nên bất ngờ. Hai đội nhập cuộc khá thận trọng, khiến hiệp một diễn ra giằng co và không có nhiều cơ hội rõ rệt.

Bước ngoặt đến ở phút 63. Algazani Dwi tận dụng tốt thời cơ để ghi bàn mở tỷ số cho U19 Indonesia. Đây cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu.

Trong thời gian còn lại, U19 Campuchia nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng hàng thủ Indonesia chơi tập trung để bảo toàn chiến thắng 1-0. Kết quả này giúp đội chủ nhà giành HC đồng, còn Campuchia khép lại giải đấu với vị trí thứ tư đầy đáng nhớ.