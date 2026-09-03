Link xem trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Palestine

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U20 Việt Nam bước vào trận đấu mang tính quyết định với U20 Palestine trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Cuộc đối đầu diễn ra lúc 19h00 ngày 3/9 trên sân Việt Trì, Phú Thọ và được phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Sau thất bại trước U20 Triều Tiên ở trận ra quân, U20 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước U20 Palestine nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2027. Đội bóng Tây Á cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi trắng tay ở lượt trận đầu tiên.

Một kết quả hòa cũng khiến cả hai gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua giành vị trí cao tại bảng C. Vì vậy, trận đấu tại Việt Trì được xem là màn so tài có ý nghĩa quyết định với cả hai đội.

U20 Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn về lợi thế sân nhà, nhưng thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi cần cải thiện nhiều vấn đề sau trận thua 0-3 trước Triều Tiên. Hàng phòng ngự cần chơi chắc chắn hơn, trong khi tuyến giữa phải tăng khả năng kiểm soát bóng và hỗ trợ tấn công.

Nếu tận dụng tốt cơ hội và phát huy tinh thần chiến đấu, U20 Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới chiến thắng để trở lại cuộc đua giành vé đi tiếp.

Đội hình dự kiến

U20 Việt Nam: Hoa Xuân Tín, Nguyễn Quốc Khánh, Đinh Quang Kiệt, Lê Huy Việt Anh, Lê Tấn Dũng, Nguyễn Văn Khánh, Trần Gia Hưng, Hoàng Trọng Duy Khang, Trần Gia Bảo, Nguyễn Văn Bách, Hoàng Công Hậu.

U20 Palestine: Diogosamara Lourenco, Aiham Dahche, Omar Badawi, Leonlaith Nashashibi, Laietha Tayem, Suheibelias Ali, Odayadam Nashashibi, Musab Mubarak, Ahmad Badran, Bakir Mahmoud, Bilal Obeid.

Xem trọn vẹn bảng C – vòng loại U20 châu Á 2027 trên TV360 tại https://tv360.vn