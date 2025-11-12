Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Trung Quốc: 'Thuốc thử' liều cao Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Trung Quốc, thuộc khuôn khổ Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025.

Thông tin trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Trung Quốc

Thời gian: 18h35, hôm nay 12/11/2025

Giải đấu: Panda Cup 2025

Địa điểm: Thành Đô , Tứ Xuyên, Trung Quốc

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-u22-viet-nam-vs-u22-trung-quoc-panda-cup-2025-2462019.html

SEA Games 33 đang đến gần và U22 Việt Nam đang bước vào giai đoạn hoàn thiện lực lượng. Việc được mời dự giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc là cơ hội vàng để thầy trò HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh thử nghiệm chiến thuật, rèn đội hình và đánh giá phong độ cầu thủ trước khi bàn giao cho HLV Kim Sang Sik.

U22 Việt Nam có dịp so tài với các đối thủ mạnh của châu lục

Dù chỉ có một ngày tập chung đủ đội hình, nhưng sự hiểu ý giữa những gương mặt quen thuộc như Văn Khang, Quốc Việt hay Phi Hoàng giúp U22 Việt Nam duy trì được sự ăn khớp cần thiết.

Đối thủ U22 Trung Quốc sở hữu thể hình vượt trội cùng nền tảng thể lực tốt, với những cái tên đáng chú ý như tiền đạo Behram Abduweli cao 1m88 hay Wang Bohao đang chơi bóng tại Hà Lan.

Trận đấu này không chỉ là phép thử chiến thuật, mà còn là cơ hội để U22 Việt Nam chứng minh bản lĩnh, tạo đà hưng phấn cho hành trình chinh phục SEA Games sắp tới.

Thông tin lực lượng

U22 Trung Quốc: Wang Bohao là cầu thủ duy nhất thi đấu ở nước ngoài.

U22 Việt Nam: Văn Trường, Văn Hà, Đình Bắc, Minh Phúc, Lê Viktor chỉ đến 1 ngày trước khi trận đấu bắt đầu.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Trung Quốc

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Công Phương, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Quốc Việt.

U22 Trung Quốc: Li Hao, Peng Xiao, Liu Haofan, Alex yang, Bao Shinmieng, Xu Bin, Yang Haoyu, Kuai Jiwen, Chan Zheshi, Wang Bohao, Behram Abduweli.