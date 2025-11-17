Chưa ổn...

U22 Việt Nam không đặt nặng thành tích tại Panda Cup, bởi đây là giải đấu mang tính thử nghiệm nhằm giúp HLV Kim Sang Sik và quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh rà soát lực lượng, đánh giá phong độ từng vị trí và thử các phương án chiến thuật.

Tuy nhiên, qua hai trận đấu, U22 Việt Nam vẫn chưa tạo được sự khác biệt lớn so với những giải đấu trước đó.

U22 Việt Nam chưa tạo ra nhiều khác biệt so với các giải đấu trước đây

Hàng thủ, đặc biệt là khoảng trống hai biên của đội đang gặp phải những vấn đề, liên tục bị U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan khai thác trong 2 trận đấu vừa qua. Khả năng giữ cự ly, phán đoán cũng chưa ổn, cho nên khi các đối thủ sử dụng những tình huống bóng bổng khung thành U22 Việt Nam ngay lập tức đối mặt với thử thách.

Ở tuyến giữa và tuyến trên, ý tưởng triển khai bóng vẫn là một câu chuyện dài với U22 Việt Nam. Tuyến giữa thiếu vắng người có khả năng điều tiết nhịp độ và tạo ra những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối phương.

Khi những cơ hội tạo ra không nhiều, các chân sút lại tiếp tục bỏ lỡ một cách khá đáng tiếc tương tự như giải U23 Đông Nam Á hay vòng loại U23 châu Á.

... đến những điểm sáng

Dẫu còn không ít hạn chế, U22 Việt Nam vẫn có những yếu tố tích cực để lạc quan, và tinh thần thi đấu là điểm sáng rõ nhất. Màn thể hiện trước U22 Uzbekistan cho thấy đội bóng không hề buông xuôi.

Dù bị ép sân trong phần lớn thời gian, nhưng U22 Việt Nam vẫn chiến đấu đến những giây cuối cùng, thể hiện qua tình huống dứt điểm của Ngọc Mỹ suýt mang về bàn gỡ.

Dù vậy cũng có những điểm sáng mà các học trò của HLV Kim Sang Sik cho thấy qua 2 trận đấu ở Panda Cup

Nhưng điều đáng chú ý hơn cả nằm ở nền tảng thể lực. Đây là điểm khác biệt hiếm hoi so với những lứa U22 trước đây. Dù phải đối đầu với hai đội bóng nhỉnh hơn về thể chất là U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan, các học trò của HLV Kim Sang Sik vẫn giữ được sự sung sức đến cuối trận.

Các cầu thủ di chuyển nhiều, tranh chấp mạnh mẽ và duy trì cường độ cao trong suốt 90 phút – một tín hiệu quan trọng trong việc chuẩn bị cho các giải đấu lớn.

Dù vậy, trong bóng đá hiện đại, chỉ "khỏe và dẻo dai" là chưa đủ. Yếu tố thể lực có thể giúp U22 Việt Nam cạnh tranh và không thua một cách dễ dàng, nhưng không đảm bảo cho chiến thắng.

Để có thể đi xa ở VCK U23 châu Á vào đầu năm sau, HLV Kim Sang Sik bắt buộc phải giúp các học trò chơi hiệu quả, sắc bén trong tấn công và kỷ luật hơn ở khâu phòng ngự.