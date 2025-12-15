Tin tức từ truyền thông Philippines cho thấy, tinh thần của các học trò HLV McPherson đang lên tất cao, với niềm tin mãnh liệt tạo thêm kỳ tích tại SEA Games 33.

Trong kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á đang diễn ra trên đất Thái Lan, U22 Philippines gây ấn tượng mạnh khi giành 6 điểm tuyệt đối – thắng 2-0 Myanmar và 1-0 trước đương kim vô địch Indonesia, chấm dứt chuỗi trận bị loại sớm.

U22 Philippines đang rất quyết tâm viết sử trước U22 Việt Nam. Ảnh: LĐBĐ Philippines

Đây là lần đầu tiên Philippines giành quyền vào chơi ở trận bán kết bóng đá nam SEA Games – ngày hội thể thao khu vực 2 năm diễn ra một lần, kể từ 1991 và họ mơ điều tuyệt vời tiếp tục đến.

“Nếu thắng U22 Việt Nam, U22 Philippines sẽ viết tiếp sử, lần đầu tiên có mặt ở trận chung kết”, ABS-CBN nêu ra, đồng thời trích lời phát biểu của thuyền trưởng McPherson.

“Các cầu thủ cùng nhau đặt mục tiêu chung cho kỳ SEA Games 33 này. Vai trò của tôi chỉ là chuẩn bị cho họ làm sao thể hiện một cách tốt nhất trong mỗi trận đấu và chuyện gì đến sẽ đến.

Tôi thường không đặt mục tiêu quá xa, chỉ tập trung vào từng trận một. Nhưng trước khi kỳ đại hội này diễn ra, các cầu thủ U22 Philippines đã đặt mục tiêu ít nhất là vào đến bán kết và giành huy chương SEA Games 33”.

Nhưng Đình Bắc và các đồng đội cũng đặt quyết tâm cao lấy vé chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: S.N

HLV McPherson tin rằng, đội hình U22 Philippines được dẫn dắt bởi những Sandro Reyes, Alex Monis và Santi Rublico đủ khả năng để vượt qua các đối thủ mạnh như U22 Việt Nam.

Ông nêu ra lý do Philippines có thể hưởng niềm vui chiến thắng trước Việt Nam trong chiều nay: “Đội thắng không phải lúc nào cũng là đội mạnh nhất, mà là đội có ý chí và tinh thần chiến đấu tốt hơn”.

Thầy trò HLV McPherson rất quyết tâm, nhưng ở chiều ngược lại, U22 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik cũng hướng đến trận bán kết 1 bóng đá nam SEA Games 33 với tâm lý chiến thắng: nhất định có mặt ở trận chiến tranh HCV!

