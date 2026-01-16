Highlights U23 Nhật Bản 1-1 U23 Jordan (pen 4-2):

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (18).jpg
Niềm vui của các cầu thủ U23 Nhật Bản - Ảnh: AFC

Đội hình ra sân

U23 Nhật Bản (4-2-3-1): Araki; Umeki, Okabe, Ichihara, Mori; Ozeki, Ogura, Sato, Yokoyama, Ishibashi; Nwadik.

U23 Jordan (4-3-3): Abdel Rahman, Ali Hajabi, Samara, Ahmad Ayman, Al Khab, Qashi, Odeh, Taha, Ali Azaizeh, Sakhet, Khrouba.

Bàn thắng: Furuya 50' - Ali Azaizeh 30'

16/01/2026 | 21:35

Kết thúc

G ypMCTWwAA rud.jpg
U23 Nhật Bản giành chiến thắng nhọc nhằn
16/01/2026 | 21:27

Penalty

Trong loạt "đấu súng" cân não, trong khi cả 4 cầu thủ U23 Nhật Bản đều thực hiện thành công thì bên kia chiến tuyến, Taha và Al Shatti lần lượt súng hỏng phía U23 Jordan.

Chung cuộc, U23 Nhật Bản thắng 4-2 sau loạt luân lưu và giành tấm vé đầu tiên vào vòng bán kết U23 châu Á.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (19).jpg
AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (17).jpg
AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (14).jpg
Thủ môn Iraki trở thành người hùng của U23 Nhật Bản - Ảnh: AFC
16/01/2026 | 21:13

Kết thúc 120 phút

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (12).jpg
120 phút khép lại với tỷ số hòa 1-1. Hai đội sẽ phân định thắng thua trên chấm luân lưu - Ảnh: AFC
16/01/2026 | 21:01

117'

Trung vệ Koizumi xâm nhập vòng cấm để đá nối nhưng chưa có thêm bàn thắng cho U23 Nhật Bản.

16/01/2026 | 20:54

110'

Vẫn là Ali Azaizeh nã đại bác từ khoảng cách hơn 30m, bóng bay cao so với khung thành.

16/01/2026 | 20:49

105'

Đội trưởng U23 Jordan - Ali Azaizeh tiếp tục xử lý hay bên cánh phải. Tuy nhiên, cú đá căng nhằm góc hẹp bị thủ thành Akari bắt gọn.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (11).jpg
Cơ hội của U23 Jordan - Ảnh: AFC
16/01/2026 | 20:41

99'

U23 Jordan tung ra đòn phản công lợi hại. Azaizeh chuyền ngược ra cho Baker lao vào đá bồi, bóng lại đi đúng vào vị trí thủ môn Araki chọn sẵn.

16/01/2026 | 20:37

96'

Bước vào hiệp phụ, U23 Nhật Bản gia tăng sức ép đáng kể, liên tiếp được hưởng 3 quả phạt góc nhưng chưa thể có thêm bàn thắng.

16/01/2026 | 20:34

Kết thúc 90 phút

G yc0DUaIAECcQT.jpg
90 phút chính thức khép lại với tỷ số hòa 1-1. Hai đội sẽ phải bước tiếp vào hiệp phụ để phân định thắng thua - Ảnh: AFC
16/01/2026 | 20:21

90'

Hiệp hai có 7 phút bù giờ.

16/01/2026 | 20:15

86'

U23 Jordan phản công thần tốc. Ali Azaizeh cứa lòng chân trái ngay nhưng bóng đi thiếu chính xác.

16/01/2026 | 20:13

83'

Với nền tảng thể lực tốt hơn, các cầu thủ U23 Jordan đang thi đấu sòng phẳng trước đối thủ được đánh giá cao.

16/01/2026 | 20:05

75'

Nwadike xử lý hay trong vòng cấm U23 Jordan nhưng cú sút cuối cùng ở góc hẹp đưa bóng bay sạt cột.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (3).jpg
Hai đội đang tạo nên trận tứ kết hấp dẫn - Ảnh: AFC
16/01/2026 | 20:00

66'

Thủ môn U23 Jordan - Abdel Rahman va chạm với Furuya trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài chính hủy quyết định, cho các cầu thủ U23 Jordan phát bóng lên.

16/01/2026 | 19:52

59'

Thủ quân U23 Jodan - Ali Azaizeh có cơ hội đối mặt thủ môn nhưng anh lại xử lý lỗi, để cơ hội trôi qua đáng tiếc.

16/01/2026 | 19:45

56'

U23 Jordan có thêm cơ hội ngon ăn. Tiếc rằng, pha vuốt má ngoài đầu vòng cấm của Khrouba bị thủ thành Araki bay người bắt gọn.

16/01/2026 | 19:41

50'

Bàn thắng (1-1, Furuya): Ngay sau giờ giải lao, sự thay đổi người của HLV U23 Nhật Bản lập tức phát huy tác dụng. 

Furuya băng lên trống trải bên cánh phải rồi quăng chân sút chéo góc, khiến hậu vệ U23 Jordan đang lao về cũng không thể cản phá.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (7).jpg
AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (8).jpg
Bàn gỡ của U23 Nhật Bản - Ảnh: AFC
16/01/2026 | 19:25

Kết thúc hiệp 1

G yNg8ZXEAA_2Ua.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U23 Jordan - Ảnh: AFC
16/01/2026 | 19:16

45'

Hiệp một có 4 phút bù giờ.

16/01/2026 | 19:08

37'

Sau bàn thua choáng váng, U23 Nhật Bản cố gắng xốc dậy tinh thần nhưng họ đang vấp phải hàng thủ dày đặc mà đối thủ giăng ra.

16/01/2026 | 19:05

30'

Bàn thắng (0-1, Ali Azaizeh): U23 Jordan tổ chức phản công sắc sảo. Bóng được trả ngược từ cánh trái vào trung lộ cho thủ quân Ali Azaizeh dứt điểm chân trái đẹp mắt mở tỷ số cho U23 Jordan.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (5).jpg
AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (4).jpg
Ali Azaizeh khai thông bế tắc trận đấu - Ảnh: AFC
16/01/2026 | 18:50

20'

U23 Jordan đưa ra câu trả lời khi Odeh kiến tạo thông minh để đội trưởng Ali Azaizeh lẻn xuống cứa lòng chân trái, bóng bay sạt cột dọc.

16/01/2026 | 18:48

16'

Ozeki chọc khe thông minh cho Sato phá bẫy việt vị băng xuống kết thúc chân trái. May cho U23 Jordan khi thủ môn Abdel Rahman phản xạ xuất sắc.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match.jpg
Sato suýt mở tỷ số - Ảnh: AFC
16/01/2026 | 18:43

11'

Lại là cơ hội dành cho Nwadike nhưng pha đánh đầu ở cự ly gần đưa bóng qua xà.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (1).jpg
Pha đánh đầu hỏng ăn của Nwadike - Ảnh: AFC
16/01/2026 | 18:39

8'

Các cầu thủ U23 Nhật Bản phối hợp trung lộ ấn tượng. Nwadike nhận bóng rồi vẩy má ngoài ngay buộc thủ thành Abdel Rahman phải trổ tài cản phá.

16/01/2026 | 18:31

1'

Ngay phút đầu tiên, U23 Nhật Bản được hưởng phạt góc và lập tức gây nguy hiểm với cú dứt điểm căng của Nwadike.

16/01/2026 | 18:30

18h30

Trận đấu bắt đầu.

16/01/2026 | 18:01

18h

G x5epVaUAAGp6T.jpg
Đội hình ra sân U23 Nhật Bản - Ảnh: AFC
G x5enfXEAAkXH8.jpg
Đội hình ra sân U23 Jordan - Ảnh: AFC
16/01/2026 | 10:35

16h30

G wMcb0X0AABS x.jpg
Vòng tứ kết U23 châu Á hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính - Ảnh: AFC
16/01/2026 | 10:35

16h

G tFiacbQAc7IKp.jpg
4 cặp thi đấu vòng tứ kết U23 châu Á - Ảnh: AFC
16/01/2026 | 10:34

15h

1767316786359_u23 jordan vs u23 nhat ban 188.jpg
U23 Jordan từng cầm hòa U23 Nhật Bản 1-1 ở trận giao hữu trước giải
