Highlights U23 Nhật Bản 1-1 U23 Jordan (pen 4-2):
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn
Đội hình ra sân
U23 Nhật Bản (4-2-3-1): Araki; Umeki, Okabe, Ichihara, Mori; Ozeki, Ogura, Sato, Yokoyama, Ishibashi; Nwadik.
U23 Jordan (4-3-3): Abdel Rahman, Ali Hajabi, Samara, Ahmad Ayman, Al Khab, Qashi, Odeh, Taha, Ali Azaizeh, Sakhet, Khrouba.
Bàn thắng: Furuya 50' - Ali Azaizeh 30'
Kết thúc
Penalty
Trong loạt "đấu súng" cân não, trong khi cả 4 cầu thủ U23 Nhật Bản đều thực hiện thành công thì bên kia chiến tuyến, Taha và Al Shatti lần lượt súng hỏng phía U23 Jordan.
Chung cuộc, U23 Nhật Bản thắng 4-2 sau loạt luân lưu và giành tấm vé đầu tiên vào vòng bán kết U23 châu Á.
Kết thúc 120 phút
117'
Trung vệ Koizumi xâm nhập vòng cấm để đá nối nhưng chưa có thêm bàn thắng cho U23 Nhật Bản.
110'
Vẫn là Ali Azaizeh nã đại bác từ khoảng cách hơn 30m, bóng bay cao so với khung thành.
105'
Đội trưởng U23 Jordan - Ali Azaizeh tiếp tục xử lý hay bên cánh phải. Tuy nhiên, cú đá căng nhằm góc hẹp bị thủ thành Akari bắt gọn.
99'
U23 Jordan tung ra đòn phản công lợi hại. Azaizeh chuyền ngược ra cho Baker lao vào đá bồi, bóng lại đi đúng vào vị trí thủ môn Araki chọn sẵn.
96'
Bước vào hiệp phụ, U23 Nhật Bản gia tăng sức ép đáng kể, liên tiếp được hưởng 3 quả phạt góc nhưng chưa thể có thêm bàn thắng.
Kết thúc 90 phút
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
86'
U23 Jordan phản công thần tốc. Ali Azaizeh cứa lòng chân trái ngay nhưng bóng đi thiếu chính xác.
83'
Với nền tảng thể lực tốt hơn, các cầu thủ U23 Jordan đang thi đấu sòng phẳng trước đối thủ được đánh giá cao.
75'
Nwadike xử lý hay trong vòng cấm U23 Jordan nhưng cú sút cuối cùng ở góc hẹp đưa bóng bay sạt cột.
66'
Thủ môn U23 Jordan - Abdel Rahman va chạm với Furuya trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài chính hủy quyết định, cho các cầu thủ U23 Jordan phát bóng lên.
59'
Thủ quân U23 Jodan - Ali Azaizeh có cơ hội đối mặt thủ môn nhưng anh lại xử lý lỗi, để cơ hội trôi qua đáng tiếc.
56'
U23 Jordan có thêm cơ hội ngon ăn. Tiếc rằng, pha vuốt má ngoài đầu vòng cấm của Khrouba bị thủ thành Araki bay người bắt gọn.
50'
Bàn thắng (1-1, Furuya): Ngay sau giờ giải lao, sự thay đổi người của HLV U23 Nhật Bản lập tức phát huy tác dụng.
Furuya băng lên trống trải bên cánh phải rồi quăng chân sút chéo góc, khiến hậu vệ U23 Jordan đang lao về cũng không thể cản phá.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp một có 4 phút bù giờ.
37'
Sau bàn thua choáng váng, U23 Nhật Bản cố gắng xốc dậy tinh thần nhưng họ đang vấp phải hàng thủ dày đặc mà đối thủ giăng ra.
30'
Bàn thắng (0-1, Ali Azaizeh): U23 Jordan tổ chức phản công sắc sảo. Bóng được trả ngược từ cánh trái vào trung lộ cho thủ quân Ali Azaizeh dứt điểm chân trái đẹp mắt mở tỷ số cho U23 Jordan.
20'
U23 Jordan đưa ra câu trả lời khi Odeh kiến tạo thông minh để đội trưởng Ali Azaizeh lẻn xuống cứa lòng chân trái, bóng bay sạt cột dọc.
16'
Ozeki chọc khe thông minh cho Sato phá bẫy việt vị băng xuống kết thúc chân trái. May cho U23 Jordan khi thủ môn Abdel Rahman phản xạ xuất sắc.
11'
Lại là cơ hội dành cho Nwadike nhưng pha đánh đầu ở cự ly gần đưa bóng qua xà.
8'
Các cầu thủ U23 Nhật Bản phối hợp trung lộ ấn tượng. Nwadike nhận bóng rồi vẩy má ngoài ngay buộc thủ thành Abdel Rahman phải trổ tài cản phá.
1'
Ngay phút đầu tiên, U23 Nhật Bản được hưởng phạt góc và lập tức gây nguy hiểm với cú dứt điểm căng của Nwadike.
18h30
Trận đấu bắt đầu.