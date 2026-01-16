Trong loạt "đấu súng" cân não, trong khi cả 4 cầu thủ U23 Nhật Bản đều thực hiện thành công thì bên kia chiến tuyến, Taha và Al Shatti lần lượt súng hỏng phía U23 Jordan.

Chung cuộc, U23 Nhật Bản thắng 4-2 sau loạt luân lưu và giành tấm vé đầu tiên vào vòng bán kết U23 châu Á.