U23 Việt Nam thi đấu xuất sắc ở vòng bảng U23 châu Á 2026. Dù vậy, trận tứ kết gặp U23 UAE, lúc 22h30 ngày 16/1, hứa hẹn kịch bản khó lường hơn, đòi hỏi những tính toán hợp lý của HLV Kim Sang Sik.

Có ít nhất 3 điểm nhấn cần chiến lược gia người Hàn Quốc giải quyết để chinh phục chiếc vé bán kết.

Mũi khoan Al-Memari

Al-Memari không phải kiểu tiền đạo bùng nổ, nhưng lại là mẫu cầu thủ cực kỳ nguy hiểm trong các trận đấu kín kẽ - như anh thể hiện trong trận hòa U23 Syria 1-1.

Al-Memari (7) rất nguy hiểm trên hàng công U23 UAE. Ảnh: AFC

Điểm mạnh của Al-Memari nằm ở việc di chuyển không bóng thông minh, khả năng chọn vị trí trong khu vực “nóng” và dứt điểm linh hoạt.

Trong lối chơi của U23 UAE, Al-Memari không cần nhiều bóng nhưng hiệu quả. Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ đối phương, anh có thể gây đột biến.

Đó chính là điều U23 Việt Nam phải đặc biệt cảnh giác. Nếu dâng cao đội hình, pressing thiếu đồng bộ hoặc để lộ khoảng trống giữa trung vệ lệch phải và hậu vệ biên, Al-Memari sẽ là người khai thác đầu tiên.

Bài toán cho HLV Kim Sang Sik là kiểm soát không gian thay vì chỉ kèm người. Trung vệ U23 Việt Nam cần giữ cự ly hợp lý, hạn chế việc bị kéo lệch khỏi trục phòng ngự.

Việc cắt nguồn tiếp bóng sớm cho Al-Memari cũng quan trọng không kém việc theo sát anh.

“Trạm trung chuyển” Solomon Sosu

Nếu Al-Memari là mũi nhọn, thì Solomon Sosu chính là “trục xoay” của U23 UAE trong các trận đấu ở U23 châu Á 2026.

Tiền vệ 20 tuổi gốc Ghana này nổi bật ở khả năng đánh chặn, không chiến và tranh chấp tay đôi – những yếu tố giúp U23 UAE kiểm soát khu trung tuyến.

Sosu không phải mẫu tiền vệ thiên về sáng tạo, nhưng anh cực kỳ hiệu quả trong chuyển trạng thái.

Khi U23 UAE đoạt bóng, Sosu thường là người chạm bóng đầu tiên, tung ra đường chuyền đơn giản nhưng đúng nhịp để đưa đội hình lên phía trước.

Điều này khiến U23 UAE nguy hiểm trong những pha phản công nhanh. Họ đã hòa U23 Syria để lấy vé tứ kết U23 châu Á theo cách này.

U23 Việt Nam không được phép để Sosu có nhiều không gian và thời gian để xử lý bóng. HLV Kim Sang Sik cần phương án gây áp lực liên tục ở trung tuyến, vai trò có thể thuộc về Thái Sơn.

Một khi Sosu bị khóa, U23 UAE sẽ mất nhịp chuyển trạng thái. Khi đó, cánh cửa bán kết sẽ mở rộng với U23 Việt Nam.

Sosu mạnh mẽ ở giữa sân. Ảnh: AFC

Marcelo Broli, nhà vô địch và những “mánh khóe”

U23 UAE không chỉ mạnh về con người, mà còn được dẫn dắt bởi Marcelo Broli – HLV vô địch U20 World Cup 2023 cùng Uruguay.

Broli là mẫu HLV rất giỏi đọc trận đấu, quản trị tâm lý và không xa lạ với những “mánh khóe” chiến thuật.

Dưới tay Broli, U23 UAE chơi thứ bóng đá tính toán, biết khi nào cần làm chậm nhịp, khi nào cần va chạm, khi nào cần gây ức chế cho đối thủ.

Những pha phạm lỗi chiến thuật, câu giờ, hay làm nóng bầu không khí trận đấu đều được sử dụng có chủ đích.

Đây là bài toán tâm lý cho U23 Việt Nam. HLV Kim Sang Sik cần giữ cho các học trò cái đầu lạnh, tránh sa vào những tranh chấp không cần thiết hay phản ứng với tiểu xảo.

Một khoảnh khắc mất bình tĩnh có thể phá hỏng toàn bộ cấu trúc chiến thuật đã chuẩn bị.

Đây chắc chắn sẽ là cuộc đấu trí thú vị giữa ông Kim Sang Sik và chiến lược gia người Uruguay. Trận tứ kết hứa hẹn trải qua những giai đoạn cao trào hấp dẫn.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn