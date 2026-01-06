Trung Kiên (7,5 điểm): Pha cứu thua ở những giây cuối trận đã giúp thủ thành U23 Việt Nam nhận điểm tốt. Trước đó, màn trình diễn không quá nổi bật, thậm chí thủ môn số 1 của HLV Kim Sang Sik thường thiếu chính xác ở các tình huống triển khai hoặc đưa bóng lên phía trên.

Minh Phúc (7,5 điểm): Sự dẻo dai, không ngại đeo bám, va chạm của cầu thủ chạy cánh bên phia U23 Việt Nam gây khó khăn cho những đợt tấn công từ U23 Jordan.

Tuy nhiên, ở khả năng hỗ trợ tấn công lại chưa ổn. Điều này dễ hiểu, khi U23 Việt Nam cần sự chắc chắn.

Lý Đức (7,5 điểm): Chơi tỉnh táo và hỗ trợ tốt trong những pha tranh chấp, đeo bám các cầu thủ U23 Jordan.

Hiểu Minh (9 điểm): Trung vệ của HLV Kim Sang Sik có một trận đấu chói sáng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự, hoá giải, đánh chặn toàn bộ các tình huống hãm thành, dứt điểm từ phía U23 Jordan.

Không những thế, một lần nữa Hiểu Minh cho thấy khả năng chọn vị trí chính xác, giúp U23 Việt Nam gia tăng khoảng cách về tỉ số trước U23 Jordan.

Hiểu Minh (4) có 1 trận đấu xuất sắc

Nhật Minh (7,5 điểm): Tương tự như Lý Đức, trung vệ thuộc biên chế Hải Phòng FC có một trận đấu đầy nỗ lực và tròn vai.

Phi Hoàng (7 điểm): Đây là trận đấu mà cầu thủ chạy cánh trái bên phía U23 Việt Nam chơi không quá nổi bật như tại SEA Games 33, nên bị thay ra ở phút 61.

Xuân Bắc (8 điểm): Là cầu nối giữa hàng thủ và các tiền đạo, tiền vệ này đã có một trận đấu tốt khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự lẫn tấn công một cách tương đối hiệu quả.

Thái Sơn (8 điểm): Tiền vệ trụ bên phía U23 Việt Nam có một trận đấu nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao khi đóng vai trò như một lá chắn đầu tiên trước hàng phòng ngự.

Lê Phát (6,5 điểm): Lần đầu tiên đá chính và chơi trọn vẹn cả trận đấu, những gì mà cầu thủ đang khoác áo Ninh Bình để lại không quá ấn tượng ngoại trừ pha dứt điểm hơi nhẹ trong hiệp đấu đầu tiên.

Đình Bắc (8,5 điểm): Tiếp tục giữ vai trò linh hồn trong các pha tấn công của U23 Việt Nam với khả năng xử lý thông minh, tốc độ… Đình Bắc hoàn tất một trận đấu xuất sắc nữa dưới thời HLV Kim Sang Sik

Để cùng các đồng đội mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam

Văn Khang (8,5 điểm): Đây là trận đấu hay nhất của đội trưởng U23 Việt Nam trong thời gian gần đây khi đảm nhiệm tốt nhiều vai trò từ tiền vệ phải đến hậu vệ trái (khi Phi Hoàng rời sân).

Văn Thuận (7,5 điểm): Vào thay cho Phi Hoàng, cơ hội để cầu thủ người xứ Thanh thể hiện không nhiều khi thế trận thay đổi. Điểm cộng cho Văn Thuận là khả năng hoà nhập và phối hợp với các đồng đội khi vào sân.

Quốc Cường (7,5 điểm): Điểm cộng cho tiền vệ thuộc biên chế CLB CA TPHCM là pha dứt điểm đẹp, nhưng đáng tiếc lại dội xà ngang ở cuối trận đấu.

Quốc Việt và Anh Quân (7 điểm): Sự tích cực của 2 cầu thủ này giúp U23 Việt Nam có chiến thắng, còn về chuyên môn không quá nổi bật.

Đức Anh vào sân ít phút không đánh giá

