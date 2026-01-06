Video Đình Bắc đá phạt đền thành công, mở tỷ số cho U23 Việt Nam

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn

Ghi bàn:

U23 Việt Nam: Đình Bắc (15' pen), Hiểu Minh (42')

Đội hình xuất phát

U23 Việt Nam:  Trung Kiên; Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Thái Sơn, Minh Phúc; Đình Bắc, Viktor Lê, Văn Khang.

U23 Jordan: Murad Al Faluji, Ali Hajabi, Odeh Fakhouri, Arafat Al Haj, Ahmad Ayman, Mohammad Taha, Odeh Al-Fakhouri, Amin Al-Shanaineh, Moamen Al-Saket, Yousef Qashi, Baker Kalbouneh.