Sau thất bại trước Barcelona ở lượt trận mở màn, Newcastle hiểu rằng họ không còn nhiều cơ hội để lạc nhịp trong hành trình Champions League. Và tại lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Eddie Howe đã đáp trả đầy thuyết phục bằng chiến thắng 4-0 rực rỡ trên sân khách.

Newcastle sớm tạo lợi thế ở phút 17 khi cú sút căng của Tonali chạm chân Woltemade đổi hướng thành bàn mở tỷ số. Đây là pha lập công thứ ba sau bốn trận đá chính của chân sút trẻ này, giúp anh điền tên vào danh sách những cầu thủ ghi bàn ngay trong lần đầu đá chính tại Champions League cho “Chích chòe”.

Gordon lập cú đúp nhưng Elanga mới là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu - Ảnh: Newscatle

Đến phút 41, Elanga khéo léo mang về quả phạt đền sau tình huống buộc Leysen phải phạm lỗi. Trên chấm 11m, Gordon lạnh lùng nhân đôi cách biệt.

Kịch bản tiếp tục lặp lại ở phút 62 khi VAR xác định Leysen để bóng chạm tay trong vòng cấm. Gordon một lần nữa không mắc sai lầm, hoàn tất cú đúp từ chấm penalty.

Niềm vui của đội khách được khép lại ở phút 80. Từ đường chọc khe của Osula, Harvey Barnes bứt tốc rồi dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng 4-0.

Đây là thắng lợi đậm nhất của Newcastle trong lịch sử Champions League, đồng thời cũng là chiến thắng sân khách vang dội nhất tại cúp châu Âu kể từ sau trận hủy diệt Sochaux năm 2004.

Ghi bàn: Woltemade (17'), Gordon (43' - pen, 64' pen), Harvey Barnes (80')

Đội hình xuất phát

Union SG: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Leysen, Khalaili, Zorgane, Van De Perre, Niang, Ait El Hadj, Rodriguez, David.

Newcastle: Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Burn, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Elanga, Woltemade, Gordon.