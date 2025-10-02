Barcelona khởi đầu đầy hứng khởi trên sân nhà khi Ferran Torres ghi bàn mở tỷ số ở phút 19 sau đường chuyền tinh tế của Marcus Rashford.

Thế nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu, bởi chỉ 20 phút sau, Senny Mayulu tận dụng đường chọc khe hoàn hảo của Nuno Mendes để gỡ hòa cho PSG.

Goncalo Ramos trở thành người hùng của PSG với pha làm bàn quyết định ở phút 90 - Ảnh: UEFA

Trận đấu trở nên căng thẳng khi đội khách liên tục đe dọa khung thành Szczesny, còn Barcelona cũng tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng thiếu chính xác trong khâu dứt điểm.

Sang hiệp hai, Lamine Yamal hai lần bỏ lỡ cơ hội mười mươi, còn Rashford sút phạt nguy hiểm nhưng không thắng được thủ môn PSG.

Khi Barca loay hoay tìm bàn thắng, đội ĐKVĐ Champions League tung đòn quyết định. Phút 90, Hakimi kiến tạo để Goncalo Ramos dứt điểm lạnh lùng, ấn định thắng lợi 2-1. Barcelona thua ngược trên sân nhà, còn PSG rời sân với ba điểm quý giá cùng sự sắc bén ở thời khắc then chốt.

Ghi bàn:

Barca: Torres (20')

PSG: Mayulu (38'), Goncalo Ramos (90')

Đội hình ra sân

Barca: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia (Christensen 86'), Martin (Alejandro Balde 72'), Pedri (Marc Bernal 79'), De Jong, Olmo (Marc Casado 72'), Yamal, Rashford (Lewandowski 72'), Torres

PSG: Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Fabian Ruiz (Goncalo Ramos 72'), Vitinha, Neves, Mbaye (Lucas Hernandez 65'), Barcola (Ndjantou 80'), Mayulu (Lee Kang-in 81')