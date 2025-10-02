Barcelona khởi đầu đầy hứng khởi trên sân nhà khi Ferran Torres ghi bàn mở tỷ số ở phút 19 sau đường chuyền tinh tế của Marcus Rashford.
Thế nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu, bởi chỉ 20 phút sau, Senny Mayulu tận dụng đường chọc khe hoàn hảo của Nuno Mendes để gỡ hòa cho PSG.
Trận đấu trở nên căng thẳng khi đội khách liên tục đe dọa khung thành Szczesny, còn Barcelona cũng tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng thiếu chính xác trong khâu dứt điểm.
Sang hiệp hai, Lamine Yamal hai lần bỏ lỡ cơ hội mười mươi, còn Rashford sút phạt nguy hiểm nhưng không thắng được thủ môn PSG.
Khi Barca loay hoay tìm bàn thắng, đội ĐKVĐ Champions League tung đòn quyết định. Phút 90, Hakimi kiến tạo để Goncalo Ramos dứt điểm lạnh lùng, ấn định thắng lợi 2-1. Barcelona thua ngược trên sân nhà, còn PSG rời sân với ba điểm quý giá cùng sự sắc bén ở thời khắc then chốt.
Ghi bàn:
Barca: Torres (20')
PSG: Mayulu (38'), Goncalo Ramos (90')
Đội hình ra sân
Barca: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia (Christensen 86'), Martin (Alejandro Balde 72'), Pedri (Marc Bernal 79'), De Jong, Olmo (Marc Casado 72'), Yamal, Rashford (Lewandowski 72'), Torres
PSG: Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Fabian Ruiz (Goncalo Ramos 72'), Vitinha, Neves, Mbaye (Lucas Hernandez 65'), Barcola (Ndjantou 80'), Mayulu (Lee Kang-in 81')
90'
Goncalo Ramos ghi bàn phút 90
Từ pha phản công chớp nhoáng của PSG, bóng được luân chuyển cho Hakimi và cầu thủ chạy cánh người Maroc kiến tạo "dọn cỗ" để Ramos sút tung lưới Barca lần thứ hai.
88'
Torres tổ chức đá phạt không ăn ý với đồng đội, suýt báo hại đội nhà khi PSG phản công nhanh. May cho Barca khi đội khách không thể tận dụng được cơ hội.
84'
Lee Kang-in suýt ghi siêu phẩm
Vừa vào sân được ít phút, Lee Kang-in suýt chút nữa lập đại công cho PSG. Trong vòng vây 4 cầu thủ Barca nhưng ngôi sao người Hàn Quốc vẫn có thể thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt đưa bóng đập cột dọc bật ra.
78'
Đoàn quân của HLV Luis Enrique đang kiểm soát tốt thế trận, Ramos vừa vào sân có cơ hội ghi bàn nhưng tiền đạo người Bồ Đào Nha bị ngăn chặn ở tình huống quyết định.
70'
Fabian Ruiz tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng không làm khó thủ thành Szczesny.
62'
Yamal đem về quả đá phạt cho Barca ở rìa vòng cấm PSG, đích thân thần đồng 18 tuổi này thực hiện cú đá nhưng trái bóng đi quá thiếu chính xác.
Ngay sau đó, Barca lại có cơ hội để tái lập thế dẫn trước nhưng cả Olmo và Yamal đều dứt điểm không thành công khi Hakimi kịp thời lui về giải nguy.
55'
Đến lượt Barcola và Hakimi khuấy đảo bên cánh phải rồi dứt điểm làm chao đảo hàng thủ nhà ĐKVĐ La Liga.
51'
Những phút đầu hiệp hai chưa có sự thay đổi đáng kể nào về lối chơi của hai đội. Mbaye vừa có pha đột phá khiến hàng thủ Barca khốn khổ.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1.
45'+1
Rashford đột phá dũng mãnh bên cánh trái, tiếc cho tiền đạo người Anh khi đường căng ngang quyết định bị hậu vệ PSG ngăn chặn.
42'
CĐV Barca lại hú vía khi Barcola xoay sở trước ba cầu thủ chủ nhà rồi dứt điểm đánh bại Szczesny. Đáng tiếc cho PSG khi cú dứt điểm trong thế đối mặt lại đưa bóng đi vọt xà ngang.
38'
Tiền đạo 19 tuổi Mayulu gỡ hòa 1-1 cho PSG
Xuất phát từ pha chuyển đổi trạng thái nhanh của PSG bên cánh trái, Nuno Mendes solo từ giữa sân trước khi kiến tạo cho đồng đội. Tiền đạo 19 tuổi Mayulu xử lý nhịp một khéo léo trước khi sút tung lưới Szczesny.
33'
De Jong may mắn thoát thẻ đỏ và chỉ phải nhận tấm thẻ vàng sau pha đạp vào gót chân Nuno Mendes từ phía sau.
30'
Đội trưởng Hakimi đá phạt sát vạch 16m50 và chếch bên cánh trái, anh quyết định đá thẳng về góc xa nhưng thủ thành Szczesny chơi cảnh giác đẩy bóng chịu phạt góc.
25'
Đến lượt Yamal để mất bóng nhưng các cầu thủ PSG không tận dụng được khi Barcola để bóng quá dài ở nhịp quyết định.
20'
Rashford kiến tạo cho Torres ghi bàn
Xuất phát từ pha chuyền sai của Vitinha vào chân Yamal, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới 2025 mở bóng cho Pedri. Tiền vệ người Tây Ban Nha luân chuyển cho Rashford để tiền đạo này kiến tạo như "dọn cỗ" cho Torres dứt điểm tung lưới PSG.
15'
Yamal thực hiện pha vảy má ngoài cực điệu nghệ cho Torres băng lên, anh vượt qua thủ môn Chevalier rồi dứt điểm về khung thành trống. Tiếc cho Barca khi trung vệ Zabarnyi kịp thời lao về ngăn chặn trước vạch vôi.
12'
Từ quả đá phạt góc của Nuno Mendes, trung vệ Zabarnyi trong pha lên tham gia tấn công có pha đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Barca.
7'
Các cầu thủ PSG nỗ lực đẩy cao đội hình chơi áp sát nhưng chủ nhà Barca lại luôn biết cách thoát pressing.
2'
Lemine Yamal sớm phô diễn kỹ thuật khi khéo léo vượt qua tới 3 cầu thủ theo kèm bên cánh trái của PSG trước khi chuyền bóng cho Ferran Torres. Tiếc cho đội chủ nhà khi cú dứt điểm trong vòng cấm của tiền đạo người Tây Ban Nha bị ngăn chặn.
02h00
Trọng tài chính người Anh - Michael Oliver thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
01h56
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát của Barcelona
Nhận định trước trận
Barcelona chuẩn bị tiếp đón PSG trong khuôn khổ Champions League, hứa hẹn một trận cầu nảy lửa giữa hai ông lớn châu Âu. Đội bóng xứ Catalan vừa thắng Real Sociedad 2-1, thể hiện sức mạnh kiểm soát bóng và hàng thủ chắc chắn với chỉ 4 bàn thua sau 6 trận gần nhất.
Trong khi đó, PSG cũng có sự chuẩn bị hoàn hảo bằng chiến thắng 2-0 trước Auxerre, tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với 15 bàn thắng sau 6 trận. Lịch sử đối đầu giữa hai đội luôn hấp dẫn, khi 6 trận gần đây có tới 28 bàn, trung bình 4,67 bàn mỗi trận.
Barcelona sở hữu lợi thế sân nhà cùng sự ổn định trong lối chơi, còn PSG lại nổi bật với hàng công bùng nổ. SVĐ Olimpico Lluis Companys chắc chắn sẽ là nơi chứng kiến một cuộc so tài kịch tính, nơi chỉ đội bản lĩnh hơn mới có thể tạo ra lợi thế ở chặng đường Champions League khắc nghiệt.
Lịch sử đối đầu
|Giải đấu
|Kết quả đối đầu
|UEFA Champions League - 2023
|17/04/2024 02:00:00
|Barcelona 1 - 4 Paris Saint Germain
|11/04/2024 02:00:00
|Paris Saint Germain 2 - 3 Barcelona
|UEFA Champions League - 2020
|11/03/2021 03:00:00
|Paris Saint Germain 1 - 1 Barcelona
|17/02/2021 03:00:00
|Barcelona 1 - 4 Paris Saint Germain
|UEFA Champions League - 2016
|09/03/2017 02:45:00
|Barcelona 6 - 1 Paris Saint Germain
|15/02/2017 02:45:00
|Paris Saint Germain 4 - 0 Barcelona
|UEFA Champions League - 2014
|22/04/2015 01:45:00
|Barcelona 2 - 0 Paris Saint Germain
|16/04/2015 01:45:00
|Paris Saint Germain 1 - 3 Barcelona
|11/12/2014 02:45:00
|Barcelona 3 - 1 Paris Saint Germain
|01/10/2014 01:45:00
|Paris Saint Germain 3 - 2 Barcelona
|UEFA Champions League - 2012
|11/04/2013 01:45:00
|Barcelona 1 - 1 Paris Saint Germain
|03/04/2013 01:45:00
|Paris Saint Germain 2 - 2 Barcelona
Thông tin lực lượng
Barca: Joan Garcia, Raphinha, Marc-Andre ter Stegen,Fermin Lopez, Gavi chấn thương.
PSG: Fabián Ruiz, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Marquinhos, Désiré Doué, Ousmane Dembele chấn thương.