Lợi thế sân nhà giúp Arsenal nhập cuộc đầy tự tin và quyết tâm. Martinelli suýt mở tỷ số ở phút thứ 2 bằng cú đánh đầu sạt cột, trước khi Viktor Gyokeres dứt điểm trúng khung gỗ ở phút 12.

Không lâu sau, Martinelli tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm, nhanh chân đệm bóng cận thành, giúp đội chủ sân Emirates dẫn 1-0.

Martinelli ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: Arsenal

Olympiacos cũng đáp trả với cơ hội rõ rệt của Podence ở phút 20, nhưng thủ môn David Raya xuất sắc cản phá.

Bước sang hiệp hai, Arsenal vẫn duy trì sức ép. Dù Trossard, rồi Odegaard liên tiếp uy hiếp khung thành, bàn thắng thứ hai vẫn chưa đến. Olympiacos có khoảnh khắc ăn mừng hụt khi Chiquinho sút tung lưới phút 67, nhưng VAR xác định việt vị.

Bước ngoặt này khiến đội khách sa sút tinh thần, trong khi Arsenal càng đá càng chắc chắn sau khi Saka và Rice được tung vào sân.

Tình huống Saka ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho "Pháo thủ" - Ảnh: Arsenal

Hi vọng có điểm của đội bóng Hy Lạp bị dập tắt ở phút 90+2, khi Odegaard kiến tạo tinh tế để Saka bứt tốc, dứt điểm lạnh lùng ấn định chiến thắng 2-0.

Thắng lợi này không chỉ giúp Arsenal giành trọn 3 điểm, mà còn khẳng định sự già dơ và bản lĩnh của thầy trò Mikel Arteta ở đấu trường châu Âu.

Ghi bàn: Martinelli (12'), Saka (90'+2)

Đội hình xuất phát

Arsenal: Raya, Ben White, Saliba, Gabriel, Lewis Skelly, Zubimendi, Merino, Odegaard, Trossard, Martinelli, Gyokeres.

Olympiacos: Tzolakis, Ortega, Pirola, Restos, Costinha, Dani Garcia, Hezze, Chiquinho, Gelson Martins, Podence, El Kaabi.