Tiếp đón Sporting Lisbon trên sân nhà, Napoli nhanh chóng áp đặt thế trận với những pha hãm thành dồn dập.

Dẫu vậy, phải tới phút 36, đội bóng miền Nam Italia mới phá vỡ thế bế tắc. Từ đường chuyền dọn cỗ của Kevin De Bruyne, Rasmus Hojlund băng vào dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số 1-0.

Đội hình xuất phát của đội chủ nhà - Ảnh: SSC Napoli

Tưởng như Napoli sẽ dễ dàng kiểm soát cục diện, nhưng sự chủ quan đầu hiệp hai khiến họ phải trả giá. Phút 62, Matteo Politano phạm lỗi với Araujo trong vòng cấm, tạo cơ hội để Suarez lạnh lùng gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền.

Tuy nhiên, khi áp lực đè nặng, cái tên Hojlund một lần nữa mang đến sự khác biệt. Phút 79, vẫn là De Bruyne với nhãn quan tuyệt vời tung đường chuyền tinh tế, để tiền đạo gia nhập Napoli theo dạng cho mượn từ MU hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm không thể cản phá.

Bộ đôi Hojlund - De Bruyne đem chiến thắng về cho đại diện Italia - Ảnh: SSC Napoli

Napoli bảo toàn lợi thế trong những phút còn lại để giành chiến thắng 2-1. Đây không chỉ là ba điểm quan trọng đầu tiên ở vòng bảng Champions League, mà còn khẳng định sự bùng nổ của Hojlund – nhân tố hứa hẹn sẽ trở thành “lá bài tẩy” trong tay Antonio Conte trên hành trình châu Âu mùa này.

Ghi bàn

Napoli: Hojlund 36', 79'

Sporting Lisbon: Suarez 62' (pen)

Đội hình xuất phát:

Napoli: Milinkovic-Savic, Spinazzola, Jesus, Beukema, Gutierrez, Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Hojlund

Sporting Lisbon: Silva, Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo, Hjulmand, Simoes, Quenda, Trincao, Catamo, Ioannidis