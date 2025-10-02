Việc cất giữ chân sút số 1 Cristiano Ronaldo khiến Al Nassr sớm chịu áp lực từ hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm của đội chủ nhà trong 15 phút đầu.

Các cú sút của Maytham Jabbar, Akam Hashim hay Abdulkareem đều khiến khung thành Al-Nassr chao đảo, nhưng thủ môn Bento xuất sắc cứu thua, giữ vững mành lưới.

Al-Khaibari ghi bàn mở tỷ số cho đội khách - Ảnh: Al Nassr

Ngược lại, đội bóng Saudi Arabia khá chậm chạp trong khâu bắt nhịp. Phải đến phút 20, họ mới có pha bóng đáng chú ý khi Al-Ghannam sút vọt xà, trong khi Joao Felix cũng nỗ lực dứt điểm nhưng không hiệu quả.

Sang hiệp hai, bước ngoặt đến ngay phút 52. Vừa vào sân thay người, Al-Khaibari tung cú sút chìm hiểm hóc ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho Al Nassr . Bàn thắng giúp đội khách chơi tự tin hơn, đồng thời buộc Al-Zawra’a dồn lên tấn công.

Joao Felix tiếp tục ghi dấu ấn trong màu áo đội bóng Saudi Arabia - Ảnh: Al Nassr

Khi đối thủ mải mê tìm bàn gỡ, khoảng trống nơi hàng thủ xuất hiện. Phút 81, Joao Felix chớp cơ hội dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng của Ronaldo.

Trong những phút cuối, dù Al-Zawra’a nỗ lực tấn công, nhưng sự chắc chắn của Bento và hàng thủ khiến họ bất lực. Al-Nassr giành ba điểm thuyết phục, củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Ghi bàn:

Al Nassr: Al Khaibari 52', Felix 81'

Đội hình xuất phát:

Al Zawra'a: Hassan, Raad, Nasib, Jabbar, Hashim, Ismail, Al Rashdan, Al Jaki, Tofee, Gbadamosi, Humaidan

Al Nassr: Bento, Al Boushal, Al Amri, Martinez, Alganham, Coman, Brozovic, Yahya, Mane, Gabriel, Felix