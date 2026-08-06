Tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Campuchia lúc 20h00 ngày 7/8 trong trận đấu cuối cùng bảng A ASEAN Cup 2026. Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Indonesia, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vị trí dẫn đầu.

Trận đấu này được phát sóng trực tiếp trên các kênh các nền tảng của FPT Play, VTV6, VTV7, VTVgo và TV360. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Tuyển Việt Nam bước vào trận đấu cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Campuchia để bảo vệ vị trí dẫn đầu.

Hiện tại, Việt Nam có 7 điểm cùng hiệu số +10, đứng đầu bảng A. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng áo đỏ kết thúc vòng bảng với 10 điểm và tránh nguy cơ gặp Thái Lan ở bán kết.

Dù Campuchia đã hết cơ hội đi tiếp, Việt Nam vẫn cần duy trì sự tập trung và không được phép chủ quan. Trận đấu này cũng là cơ hội để HLV Kim Sang Sik hoàn thiện lối chơi, tạo đà thuận lợi trước vòng knock-out.

Ba điểm trên sân nhà sẽ giúp tuyển Việt Nam khẳng định vị thế nhà đương kim vô địch và tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Campuchia

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Xuân Mạnh, Thành Chung, Việt Anh; Văn Vĩ, Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long; Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên.

Campuchia: Hul Kimhuy; Ouk Sovann, Hikaru Mizuno, Sophal Dimong, Im Vakhim; Yudai Ogawa, Alisher Mirzaev, Sos Suhana; Sieng Chanthea, Hav Soknet, Abdel Kader Coulibaly.

Video bàn thắng Indonesia 0-3 Việt Nam (nguồn: FPT Play)

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