Video bàn thắng Việt Nam 4-0 Myanmar (nguồn: FPT Play)

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Tuyển Việt Nam có màn chạy đà hoàn hảo cho ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Myanmar với tỷ số đậm 4-0 trên sân Thái Nguyên. Thầy trò HLV Kim Sang Sik không chỉ giành chiến thắng thuyết phục mà còn cho thấy sự gắn kết trong lối chơi và phong độ ngày càng ổn định trước ngày bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương.

Xuân Son và Hoàng Hên cùng ghi bàn giúp ĐT Việt Nam thắng đậm Myanmar - Ảnh: SN

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà nhanh chóng làm chủ thế trận bằng những pha phối hợp tốc độ và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Xuân Son mở tỷ số, trước khi Xuân Mạnh, Hoàng Hên và Đình Bắc lần lượt lập công, khép lại màn trình diễn giàu sức thuyết phục của "Những chiến binh Sao vàng".

Không chỉ tấn công hiệu quả, hàng thủ tuyển Việt Nam cũng chơi tập trung, hóa giải hầu hết những tình huống lên bóng của Myanmar để giữ sạch lưới. Chiến thắng đậm giúp toàn đội có thêm sự tự tin, đồng thời gửi lời cảnh báo tới các đối thủ ở ASEAN Cup 2026 rằng nhà đương kim vô địch đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục danh hiệu tiếp theo.

Ghi bàn: Xuân Son (5), Xuân Mạnh (39'), Hoàng Hên (59'), Đình Bắc (90'+2, pen)

Đội hình ra sân

Việt Nam: Lê Giang, Văn Hậu, Nhật Minh (Việt Anh 62'), Xuân Mạnh, Thành Chung (Đình Bắc 62'), Tiến Anh, Hoàng Đức (Văn Vĩ 76'), Quang Hải, Hoàng Hên (Hai Long 76'), Tài Lộc (Thành Long 88'), Xuân Son (Gia Hưng 88').

Myanmar: Sann Sat Naing, Hein Phyo Win, Hein Ze Yar Lin, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Kyaw Mon Oo, Lwin Moe Aung, Than Paing, Win Naing Tun, Mg Mg Lwin, Myat Kuang Khant.