Video bàn thắng Việt Nam 4-0 Myanmar (nguồn: FPT Play)
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Tuyển Việt Nam có màn chạy đà hoàn hảo cho ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Myanmar với tỷ số đậm 4-0 trên sân Thái Nguyên. Thầy trò HLV Kim Sang Sik không chỉ giành chiến thắng thuyết phục mà còn cho thấy sự gắn kết trong lối chơi và phong độ ngày càng ổn định trước ngày bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà nhanh chóng làm chủ thế trận bằng những pha phối hợp tốc độ và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Xuân Son mở tỷ số, trước khi Xuân Mạnh, Hoàng Hên và Đình Bắc lần lượt lập công, khép lại màn trình diễn giàu sức thuyết phục của "Những chiến binh Sao vàng".
Không chỉ tấn công hiệu quả, hàng thủ tuyển Việt Nam cũng chơi tập trung, hóa giải hầu hết những tình huống lên bóng của Myanmar để giữ sạch lưới. Chiến thắng đậm giúp toàn đội có thêm sự tự tin, đồng thời gửi lời cảnh báo tới các đối thủ ở ASEAN Cup 2026 rằng nhà đương kim vô địch đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục danh hiệu tiếp theo.
Ghi bàn: Xuân Son (5), Xuân Mạnh (39'), Hoàng Hên (59'), Đình Bắc (90'+2, pen)
Đội hình ra sân
Việt Nam: Lê Giang, Văn Hậu, Nhật Minh (Việt Anh 62'), Xuân Mạnh, Thành Chung (Đình Bắc 62'), Tiến Anh, Hoàng Đức (Văn Vĩ 76'), Quang Hải, Hoàng Hên (Hai Long 76'), Tài Lộc (Thành Long 88'), Xuân Son (Gia Hưng 88').
Myanmar: Sann Sat Naing, Hein Phyo Win, Hein Ze Yar Lin, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Kyaw Mon Oo, Lwin Moe Aung, Than Paing, Win Naing Tun, Mg Mg Lwin, Myat Kuang Khant.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng đậm đà 4-0 dành cho tuyển Việt Nam trước tuyển Myanmar. Thầy trò HLV Kim Sang Sik có màn chạy đà hoàn hảo trước thêm ASEAN Cup 2026, được khởi tranh vào ngày 24/7 tới.
90'+2
Đình Bắc lập công trên chấm penalty
Trên chấm 11m, Vua phá lưới U23 châu Á 2026 - Đình Bắc kết thúc quyết đoán ấn định chiến thắng 4-0 cho tuyển Việt Nam trước Myanmar.
89'
Đình Bắc làm động tác qua người khéo léo khiến cầu thủ Myanmar phạm lỗi, đem về quả phạt đền. Thậm chí Kyaw Mon Oo còn phải nhận thẻ vàng thứ hai kèm theo tấm thẻ đỏ.
88'
HLV Kim Sang Sik thay nốt hai cầu thủ cuối cùng khi đưa Gia Hưng và Thành Long vào thế chỗ Tài Lộc và Xuân Son.
85'
Nhận đường chuyền của đồng đội, tân binh của tuyển Việt Nam - Tài Lộc quyết định sút xa khiến thủ môn Myanmar cần hai nhịp mới làm chủ tình hình.
79'
Xuân Son suýt ghi siêu phẩm
Văn Vĩ treo bóng vào vòng cấm để Xuân Son ngả người bắt vô-lê kiểu "xe đẹp chổng ngược", tiếc rằng không có siêu phẩm khi bóng đi hơi cao so với khung thành của Myanmar.
Ngay sau đó Hai Long trả bóng ngược ra thuận lợi nhưng Văn Vĩ lại đặt lòng đưa bóng đi vọt xà ngang.
76'
HLV Kim Sang Sik thay thêm hai cầu thủ, Văn Vĩ và Hai Long vào thế chỗ Hoàng Đức và Hoàng Hên.
74'
Đình Bắc phối hợp nhịp nhàng với đội trưởng Quang Hải trước khi dứt điểm đưa bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Sann Sat Naing.
71'
Việt Anh có pha xử lý thiếu chắc chắn, may cho ĐT Việt Nam khi thủ thành Lê Giang lao ra rất nhanh cứu thua cho đội nhà.
70'
"Những chiến binh Sao vàng" vẫn đang áp đảo hoàn toàn Myanmar, sức ép ngày càng gia tăng kể từ khi Đình Bắc vào sân.
64'
Vừa vào sân, Đình Bắc có pha quay người cực kỳ kỹ thuật bên cánh trái, anh bị phạm lỗi và trọng tài cho tuyển Việt Nam được hưởng lợi thế. Xuân Son sau đó chơi có phần cá nhân khi sút bóng bị chặn lại thay vì chuyền bóng cho Hoàng Hên ở vị trí trống trải.
62'
HLV Kim Sang Sik rút hai trung vệ Thành Chung và Nhật Bản và tung vào sân Việt Anh và Đình Bắc.
59'
Hoàng Hên ghi tuyệt phẩm, Việt Nam dẫn 3-0
Nhận đường chuyền của Tiến Anh, Đỗ Hoàng Hên thực hiện cú sút đưa bóng đi căng và là là mặt đất trước gặm đúng góc thấp khiến thủ môn Myanmar không thể cản phá.
56'
Trương Tiến Anh dốc bóng vào vòng cấm Myanmar nhưng cú đá ở góc không thật sự thuận lợi đưa bóng đi vọt xà, thay vì trả ngược ra cho Quang Hải ở vị trí trống trải.
51'
Pha tấn công của tuyển Việt Nam, cơ hội sau đó đến với Tiến Anh nhưng cú sút ở góc hẹp của cầu thủ thuộc biên chế Ninh Bình FC đưa bóng chạm người cầu thủ Myanmar làm đổi hướng.
48'
Những phút đầu hiệp hai tuyển Myanmar chủ động đẩy cao đội hình gây sức ép lên phần sân của tuyển Việt Nam để tìm kiếm những cơ hội.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà tuyển Việt Nam.
44'
Hoàng Hên có cơ hội kết thúc, tiếc cho cá nhân anh khi cú đánh đầu trong vòng cấm không thắng được thủ môn Sann Sat Naing.
42'
Myanmar có pha tấn công sắc nét bên cánh phải, đường chọc khe tinh tế để Than Paing băng lên thực hiện pha tạt bóng đi căng ngang khung thành Lê Giang rất nguy hiểm.
39'
Xuân Mạnh nhân đôi cách biệt cho tuyển Việt Nam
Từ tình huống cố định bên cánh trái, Trương Tiến Anh treo bóng vào vòng cấm để hậu vệ Phạm Xuân Mạnh thoải mái đánh đầu tung lưới Myanmar lần thứ hai.
35'
Thêm một pha không chiến nữa của Xuân Son, từ quả tạt bên cánh trái của Văn Hậu. Lần này cú đánh đầu đưa bóng đập đất rồi đi chệch khung thành chủ nhà. Sau đó đến lượt Hoàng Hên đột phá rồi cứa lòng đi thiếu chính xác.
30'
Các cầu thủ Myanmar liên tục phạm lỗi để ngăn chặn những tình huống tấn công của tuyển Việt Nam. Quang Hải đem về quả phạt bên cánh phải, anh treo bóng vào vòng cấm để Xuân Son đánh đầu đi sát sạt cột dọc khung thành đội bạn.
22'
Đến lượt chân sút kỳ cựu Than Paing tung cú sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Lê Giang.
19'
Thêm một lần khung thành của tuyển Việt Nam bị đe doạ, lần này cú đánh đầu cận thành của Win Naing Tun đưa bóng đi chệch khung thành Lê Giang chút ít.
15'
Myanmar có pha lên bóng đáng chú ý đầu tiên, tuy nheien cú sút xa của Win Naing Tun đưa bóng đi hơi cao so với khung thành Patrik Lê Giang.
11'
Sau bàn mở tỷ số sớm, các học trò của HLV Kim Sang Sik duy trì thế trận lấn lướt trước các vị khách Myanmar. Hoàng Đức vừa thực hiện cú sút xa khiến thủ môn Sann Sat Naing cần tới hai nhịp mới làm chủ tình hình.
5'
Xuân Son ghi tuyệt phẩm
Xuất phát từ đường chuyền của Hoàng Hên bên cánh phải cho Tài Lộc bị kèm sát trong vòng cấm Myanmar, mở ra cơ hội để Xuân Son ngả người bắt vô-lê đưa bóng găm đúng góc thấp khiến thủ môn Sann Sat Naing không thể cản phá.
3'
Lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình trội hơn, tuyển Việt Nam sớm cho thấy sự lấn lướt về thế trận.
19h00
Trọng tài chính người Thái Lan - Torphon Somsin thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, tuyển Việt Nam ra sân với trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi Myanmar mặc trang phục màu trắng.
18h40
18h30
18h15
18h00
17h30
17h20
Phong độ & Lịch sử đối đầu
Phong độ Việt Nam: Trong 5 trận gần đây nhất, Việt Nam thắng 5, hòa 0 và thua 0.
Phong độ Myanmar: Trong 5 trận gần đây nhất, Myanmar thắng 3, hòa 0 và thua 2.
Lịch sử đối đầu: Trong 5 trận gặp nhau gần đây, Việt Nam thắng 4, hòa 1 và thua 0.
17h10
Thông tin lực lượng:
Việt Nam: Vắng Đỗ Duy Mạnh, Lê Ngọc Bảo, Khuất Văn Khang và Ngô Đăng Khoa do chấn thương.
Myanmar: Đầy đủ lực lượng.
17h00
Tuyển Việt Nam tiếp đón Myanmar lúc 19h00 ngày 18/7 trên sân Thái Nguyên trong trận giao hữu cuối cùng trước ASEAN Cup 2026. Đây là cơ hội để HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng, thử nghiệm chiến thuật và hoàn thiện bộ khung cho hành trình bảo vệ chức vô địch.
Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, tuyển Việt Nam cho thấy tín hiệu tích cực khi hàng công vận hành hiệu quả, còn hàng thủ duy trì sự chắc chắn. Sự cạnh tranh giữa các vị trí giúp ban huấn luyện có thêm lựa chọn nhân sự.
Myanmar bị đánh giá thấp hơn nhưng vẫn tạo ra thử thách nhờ lối chơi giàu thể lực và tinh thần quyết tâm. Đội khách mang đến sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, phù hợp để tuyển Việt Nam kiểm tra khả năng thích ứng.
Với lợi thế sân nhà và đội hình nhỉnh hơn, tuyển Việt Nam được kỳ vọng giành chiến thắng, qua đó tạo cú hích tinh thần trước giải đấu quan trọng.