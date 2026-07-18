Tuyển Việt Nam khép lại màn tổng duyệt trước ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 4-0 thuyết phục trước Myanmar, qua đó tạo cú hích tinh thần và khẳng định sự sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vương.
Video bóng đá Việt Nam 4-0 Myanmar (nguồn: FPT Play)
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Ghi bàn: Xuân Son (5), Xuân Mạnh (39'), Hoàng Hên (59'), Đình Bắc (90'+2, pen)
Đội hình ra sân
Việt Nam: Lê Giang, Văn Hậu, Nhật Minh (Việt Anh 62'), Xuân Mạnh, Thành Chung (Đình Bắc 62'), Tiến Anh, Hoàng Đức (Văn Vĩ 76'), Quang Hải, Hoàng Hên (Hai Long 76'), Tài Lộc (Thành Long 88'), Xuân Son (Gia Hưng 88').
Myanmar: Sann Sat Naing, Hein Phyo Win, Hein Ze Yar Lin, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Kyaw Mon Oo, Lwin Moe Aung, Than Paing, Win Naing Tun, Mg Mg Lwin, Myat Kuang Khant.