editorial_uefa_com fbl eur c1 real_madrid monaco (2).jpg
Ngay phút thứ 5, Mbappe đã mở tỷ số từ đường chuyền của Valverde
editorial_uefa_com fbl eur c1 real_madrid monaco (1).jpg
Sau đó, tiền đạo người Pháp nhân đôi cách biệt từ pha dọn cỗ của Vinicius
editorial_uefa_com fbl eur c1 real_madrid monaco.jpg
Mbappe ăn mừng cùng Vini
editorial_uefa_com fbl eur c1 real_madrid monaco (8).jpg
Sang hiệp 2, tài năng trẻ Mastantouno nâng tỷ số lên 3-0
editorial_uefa_com fbl eur c1 real_madrid monaco (6).jpg
editorial_uefa_com fbl eur c1 real_madrid monaco (7).jpg
Kehrer phản lưới đem đến bàn thứ 4 cho đội bóng Hoàng gia
editorial_uefa_com fbl eur c1 real_madrid monaco (5).jpg
Phút 63, Vinicius cũng có pha lập công của riêng mình
editorial_uefa_com fbl eur c1 real_madrid monaco (4).jpg
editorial_uefa_com real_madrid_c.f._v_as_monaco_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md7 (2).jpg
Cuối trận, Jude Bellingham ấn định chiến thắng 6-1 cho Real Madrid
editorial_uefa_com fbl eur c1 real_madrid monaco (3).jpg
G_I3lyxWEAAXAPX.jpg
Trận thắng giòn giã của đội bóng Hoàng gia dưới thời HLV Arbeloa

Nguồn ảnh: Uefa, Real Madrid FC

Kết quả
League Stage - 7
20/01/2026 22:30:00 Kairat Almaty 1 - 4 Club Brugge KV
21/01/2026 00:45:00 Bodo/Glimt 3 - 1 Manchester City
21/01/2026 03:00:00 Real Madrid 6 - 1 Monaco
21/01/2026 03:00:00 Sporting CP 2 - 1 Paris Saint Germain
21/01/2026 03:00:00 FC Copenhagen 1 - 1 Napoli
21/01/2026 03:00:00 Villarreal 1 - 2 Ajax
21/01/2026 03:00:00 Olympiakos Piraeus 2 - 0 Bayer Leverkusen
21/01/2026 03:00:00 Tottenham 2 - 0 Borussia Dortmund
21/01/2026 03:00:00 Inter 1 - 3 Arsenal