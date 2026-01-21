Kết quả bóng đá hôm nay 21/1/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Nguồn ảnh: Uefa, Real Madrid FC
|Kết quả
|League Stage - 7
|20/01/2026 22:30:00
|Kairat Almaty 1 - 4 Club Brugge KV
|21/01/2026 00:45:00
|Bodo/Glimt 3 - 1 Manchester City
|21/01/2026 03:00:00
|Real Madrid 6 - 1 Monaco
|21/01/2026 03:00:00
|Sporting CP 2 - 1 Paris Saint Germain
|21/01/2026 03:00:00
|FC Copenhagen 1 - 1 Napoli
|21/01/2026 03:00:00
|Villarreal 1 - 2 Ajax
|21/01/2026 03:00:00
|Olympiakos Piraeus 2 - 0 Bayer Leverkusen
|21/01/2026 03:00:00
|Tottenham 2 - 0 Borussia Dortmund
|21/01/2026 03:00:00
|Inter 1 - 3 Arsenal
Gabriel Jesus chói sáng với cú đúp vào lưới Inter Milan, giúp Arsenal đánh bại nhà Á quân Champions League với tỷ số 3-1.
Trong ngày thi đấu kém còi của Haaland cùng các đồng đội, Man City đã phải hứng chịu thất bại 1-3 trên sân Bodo Glimt.
Sau thất bại ở bán kết U23 châu Á, U23 Việt Nam nhận được làn sóng động viên mạnh mẽ từ CĐV Đông Nam Á trước trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc.
HLV Antonio Puche rất hài lòng với màn thể hiện và kết quả trận đấu, đồng thời khẳng định U23 Trung Quốc chơi ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với U23 Việt Nam.